國泰及港龍航空不申請第二輪保就業計劃　意味最快10月可以裁員

國泰航空 （00293） 宣布，國泰航空及國泰港龍將不會就第二輪保就業計劃提出申請。而部分集團旗下附屬公司，包括香港快運、華民航空、國泰航空貨運站、香港地勤服務及國泰航空飲食服務，則會提出申請。

國泰：正評估所有可行方案

國泰航空企業事務總經理黃文傑表示。航空業的營運環境持續極具挑戰。國際航空運輸協會（IATA）亦表示，客運需求預計於2024年才能回復至疫情前水平，較早前預測推遲一年。

他指，國泰需要就新常態部署旗下的航空公司。正如先前已公佈，管理層將於第四季就集團最適合的營運規模和模式提出建議；因應縮減的旅遊市場，將不能避免地需要重設合適的航空公司規模。

黃文傑表示，公司已就各業務範疇按外圍經營環境作出評估，以釐訂第二輪保就業計劃的參與程度。由於形勢仍然極不明朗，正評估所有可行方案，確保集團在航空業的新環境下繼續保持競爭力。

公司指，正評估所有可行方案，確保集團在航空業的新環境下繼續保持競爭力。（資料圖片）

國泰及港龍不申請第二輪保就業計劃

他又指，經過謹慎考慮，集團決定國泰航空及國泰港龍將不會就第二輪保就業計劃提出申請。而部分集團旗下附屬公司則會提出申請。

他解釋，新型冠狀病毒疫情對不同行業及企業的打擊程度各有不同。當中航空及旅遊接待業為最受嚴重影響之列。國泰集團亦不能倖免，旗下各業務受到不同程度的打擊，因此部分附屬公司將會申請第二輪保就業計劃。

國泰及港龍航空放棄申請新一輪保就業。（資料圖片）

公司會繼續按公司及香港的航空樞紐長遠利益作出決策，保障集團、以及盡量愈多同事的未來；同時會適時公佈集團計劃的詳情。

分析：最快10月開始裁員

《南華早報》早前引述消息人士指，國泰航空 （00293） 部分部門將放棄申請政府新一輪的「保就業」計劃，此舉意味國泰不用遵守計劃的不裁員承諾。報道引述分析人士指出，國泰航空9個主要業務部門中﹐有些部門不會申請新一輪就業支持計劃，意味最快會在10月開始裁員。

第二期「保就業」工資補貼，涉及今年9月至11月，僱主接受補貼期間不能裁員。計劃第二期由8月31日起接受申請，為期兩星期至本月13日晚午夜截止。國泰管理層早前透露，將向董事局 提交第四季營運規模和模式的建議。國泰股價今早變動不大，最新跌0.158%，現報6.3元。