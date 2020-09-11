澳洲土著歷史遺產受損　全球龍頭礦企力拓3高層宣布離職

企業發展與歷史保育之間，是否無法並存？為現代企業家不停思考的問題。作為全球礦務公司龍頭之一，力拓包括行政總裁夏傑思（Jean-Sebastien Jacques）等3名高層，因公司損毀擁4.6萬歷史的澳洲土著岩棚（rockshelter），宣布辭職。

公司一直與不同持份者，如股東﹑歷史遺產擁有人﹑原住民領袖等有廣泛接觸；又指出主要股東已表達出有關管理層要有問責性。

公司表示夏傑思會在物色到其繼任人，或於明年3月底前離職，期間會續擔任行政總裁職務，以確保業務可以保持強勁表現。

力拓為全球大型礦務企業，在多地擁有礦場。（Facebook擷圖）

重罰3900萬元花紅

除了夏傑思外，鐵礦部行政總裁薩利斯伯里，及公關部執行總監尼文亦將會離職。

公司主席Simon Thomspon強調，日後不會再發生類似事件，並且會致力重建與及人及其他歷史遺產擁有人的互信。同時會聆聽持份者就有關公司內欠缺個人問責性的關注，並指出會致力於重建互估，以及落實經董事局檢討的措施。

力拓在今年5月因涉嫌炸毀西澳洲兩個土著岩棚而遭輿論聲討，公司在上月決定削減夏傑思及其餘兩人花紅合共3,900萬元作為懲罰。公司指出有關懲罰會維持。