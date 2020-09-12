中國啟動新經濟模式　未來5年屬跨越「中等收入陷阱」關鍵

中國國家主席習近平提出的新經濟模式能夠帶來加快改革的機遇，刺激中國國內需求並解決結構性難題。新經濟模式預計將是10月中共中央委員會會議的關鍵議題。

《路透》周五（11日）報道，新經濟模式預計將是10月中共中央委員會會議的關鍵議題。決策層內部人士稱，中國在10月召開的第十九屆中央委員會第五次全體會議上，將討論新的經濟發展模式。

此次會議預計將把相關政策納入下一個經濟發展五年規劃中。習近平在5月提出下一階段經濟發展的「雙循環」戰略，中國將主要依賴「內循環」，即生產、供應和消費的內部循環。而「內循環」將得到「外循環」的支撐，也就是中國進一步與全球經濟融合，並向更多外國產品、資本和投資開放。本次會議將聚焦於2021年開始的國民經濟和社會發展第十四個五年規劃。

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發背景下，中國是2020年唯一實現正增長的國家。（Reuters）

經濟學家和智庫正提出各種改革，並指出這些改革對於促進經濟更自力更生以及建立長期增長動力而言至關重要。政府顧問呼籲中國加快土地和戶籍制度改革，這是其打造一個高度城市化、由消費者驅動經濟的關鍵障礙，並呼籲解決令支出承壓的巨大貧富差距。

經濟學家們進一步指出，改革龐大的國有企業將幫助解決深層次的經濟扭曲問題，並有助為困境中的民營企業營造更公平的競爭環境。實現經濟再平衡，增加對消費者支出的依賴，減少對低效投資和動盪出口的依賴，這一直是過去10年的關鍵政策目標。

但很多中國顧問和經濟學家對近年來的改革步伐感到失望，因為政府一心求穩，先挑容易的事來做，推遲了在2013年十八屆三中全會上首次提出的，實施起來會較為痛苦的全面深化改革措施。

「如果我們想要依靠內循環，我們必須推行改革，釋放增長潛力，」華夏新供給經濟學研究院首席經濟學家賈康表示。

另外，中國正處於跨越「中等收入陷阱」關鍵時期。文章表示，儘管經濟轉型取得了一些進展，但分析師表示，要幫助中國避免所謂的「中等收入陷阱」，即經濟停滯在中等收入水平，還需要進一步轉型。

但受新冠肺炎疫情危機影響，今年中國經濟增速可能放緩至1976年來最低水平。「未來五年是繞過『中等收入陷阱』的關鍵時期，」中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才續表示︰「作為一個大國，依靠外需不現實，我們應該加強國內供應鏈的穩定性，推動轉型，向價值鏈高端轉移。」