中概股回歸｜中通已過上市聆訊　採取同股不同權架構

內地物流公司中通快遞準備在港進行第二上市，並已通過港交所（0388）上市聆訊，及上載招股文件。高盛為獨家保薦人。

中通於文件內指出，按總包裹量計為內地領先快遞公司，去年市場佔有率為19.1%，明言在韻達﹑圓通﹑百世及申通等快遞公司中，規模最大及盈利能力最強。

截至今年6月底，中通擁有90個分揀中心及282條自動化分揀線，由約9,050輛自營幹線車輛服務的超過3,400條幹線線路組成，包含經營約3萬個攬件/派件網點，名5萬個末端驛站的超過5,000合直接網絡合作夥伴，覆蓋了內地99.2%以上的城市及縣區。

公司又指出，在2017至2019年，收入總額分別為130.6億元（人民幣‧下同）﹑176.04億元及221.09億元；歸屬股東淨利潤分別為31.59億元﹑43.83億元及56.74億元。公司又指出，截至去年6月及今年6月的上半年，收入分別為99.97億元及103.18億元，歸屬股東淨利潤分別為20.46億元及18.24億元。

中通採取同股不同權架構，A股為每股1票，B股為每股10票，董事長兼首席執行官賴梅松透過Zto Lms Holding﹑Zto Es Holding及員工持股平台，擁有78.4%總投票權。阿里巴巴（9988）則持有8.7%股權，投票權為2.6%。

此外再有生科股計劃上市，再鼎醫藥已上載招股文件，摩根大通﹑高盛及花旗及保薦人。