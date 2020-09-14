國泰8月載客3.5萬人次　按年大跌近99.9%　料10月運力為一成

國泰航空（0293）公布8月營運數據，指出當月國泰及國泰港龍合共載客3.5萬人次，按年跌98.8%；收入乘客千米數按年跌98.1%；乘客率按年跌60個百分點至19.9%，可用座位千米計算的運力下跌92.2%。

國泰指出，今年首8個月，載運乘客人次按年跌81.7%，運力跌72.8%，收入乘客千米數按年跌79.2%。

運貨量按年跌近37%

貨運方面，國泰指出，8月運載貨物及郵件合共10.21萬噸，按年跌36.7%，貨物及郵件收入噸千米數按年跌30.3%，運載率上升14.2個百分點至75%，以可用貨物及郵件千米數計算的運力按年跌53.5%。

在今年首8個月，載運貨物量按年跌33.5%，運力跌34.4%，貨物及郵件收入噸千米數按年跌26.5%。

國泰顧客及商務總裁林紹波指出，目前正面對一段漫長及不明朗的復甦路程，又指出整體行業受到新見肺炎疫情打擊，經營環境在未來數年持續嚴峻。同時引述國際航空運輸協會預測，國際客運在2024年才恢復至疫情前水平，反映出復甦進程非常緩慢。

他又指出公司已採取措施減少開支，惟每月仍消耗15至20億元現金，並在市場復甦前會繼續消耗大量現金。資本重組予公司空間進行轉型及短期內得以繼續營運，然而這屬一項需償還的投資。

將向董事局建議營運規模及模式

林紹波又指出，公司會繼續檢視各方面業務營運，在第4季就未來營運規模及模式，向董事局提出建議，務求在行業新常態下，繼續發展業務。

林紹波指出，客運需求仍未見有反彈跡象，9月份客運力已降至10%，預料10月水平相若，亦會視乎各國放寬或收緊旅遊限制及隔離要求而調整。

林紹波指出，國泰預期未來只會運作一小部份的航班服務，會繼續將部份客運機隊，約40%轉移至香港以外的地區存放，以符合謹慎營運及資產管理考慮。