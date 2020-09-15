華為禁令台灣廠商受益　專家：須留意兩大潛在風險

美國對中國企業華為禁令即將於15日生效，分析人士表示，美中兩強相爭，台灣供應鏈可望受益，但兩大風險不容忽視。

台灣《聯合新聞網》周一（14日）報道，美國以全球半導體設備與電子設計自動化龍頭優勢地位，對華為祭出禁令，台灣經濟研究院研究員劉佩真認為，如果美中沒有進一步談判，華為待庫存去化完畢後，沒有貨可以出，供應鏈勢必會產生版圖移轉，而智能型手機這塊的版圖移轉將對台灣帶來益處。

華為遭美國全面封殺，如何突圍引發市場關注。（Reuters）

據估算，華為智能型手機出貨量去年高峰達2.4億部、今年約1.9億部，到明年可能只剩5,000萬部。劉佩真指出，華為智能型手機的版圖料將移轉至蘋果、三星及中國Oppo、小米等廠商，並以中國業者承接較多。

劉佩真進一步分析稱，除了三星的供應鏈較為封閉，其餘如蘋果、中國品牌手機等供應鏈，台廠參與度都相當高；中國現在力行供應鏈去美化，台灣在這領域表現又頗具競爭力，有機會深化供應鏈角色。

雖然版圖移轉的過程中，廠商也會經歷一陣子的訂單調整期，難免有些陣痛，劉佩真認為，華為禁令的影響主要在於版圖移轉，而非疫情導致需求降低，因此需求不會消失，只是看最後是誰能搶到商機。

不過劉佩真提醒，台灣並非無後顧之憂。美中科技戰白熱化，台灣廠商卻持續受惠，美國半導體企業一定會不滿，認為政策導致競爭對手搶食版圖，並向政府反映，這項不確定因素必須審慎關注；另外，若中國展開報復行動，如制裁蘋果，台灣的蘋果供應鏈也將受到衝擊。