豐田汽車暫停印度擴張計劃　稱該國稅收過高

豐田汽車公司表示，由於印度税收過高，將暫停在該國進一步擴張的計劃，

《新浪財經》報道，豐田印度子公司Toyota Kirloskar Motor的副董事長Shekar Viswanathan表示：「印度政府對汽車和摩托車的税收一直居高不下，企業發現很難建立規模。」 他說，高額的税收使很多印度消費者無法擁有一輛汽車，這意味着工廠閒置，就業機會也無法創造。

Viswanathan說：「在我們來到這裏投資之後，我們得到的信息是，『印度不需要你。』」他說，「如果印度政府不對税制進行改革，雖然我們不會退出印度，但也不會擴大規模。」

在印度，包括汽車、雙輪車和多功能運動車（但不包括電動汽車）在內的機動車輛税收高達28%。除此之外，還可以根據汽車的類型、長度或發動機大小，徵收1%到22%不等的附加税。

可以說，迫切希望利用外國投資來推動經濟增長的印度正在不斷犯錯，造成了「重要外企撤離」的尷尬局面。

印度媒體《LiveMint》最近報道，繼阿里巴巴（9988）暫停對印度的投資後，另一家大型中國投資者的投資主管指出，在經貿大環境明朗之前，不會進一步投資印度企業。

另有數據顯示，2020年以來，海外基金累計拋售了146億美元的印度公司和國家債券，創造了亞洲新興國家中最慘紀錄。