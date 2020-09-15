【新冠肺炎】渣打：77%受訪港人指疫情令他們管理支出時更小心

渣打銀行調查顯示，57%香港受訪者同意新冠疫情令他們對網上購物的看法更正面，但他們同時在消費時變得更審慎，並期望以新的數碼工具協助追蹤收支。77%受訪港人表示疫情令他們在管理支出時更小心。

是次研究共分為三階段，旨在探討疫情如何改變生活方式，以及哪些變化將繼續保留。第二階段共訪問了1.2萬名來自渣打12個市場的成人，包括香港、印度、印尼、肯亞、中國內地、馬來西亞、巴基斯坦、新加坡、台灣、阿聯酋、英國及美國。

該調查指，相較於親身以卡或現金付款，42%受訪者表示他們目前較喜歡在網上購物，比率高於疫情前的31%。因此，64%受訪者預期香港在未來會變為無現金城市，他們平均預測這個情況會在2032年實現。

調查亦顯示，77%受訪港人表示疫情令他們在管理支出時更小心，64%的受訪者表示疫情造成的經濟影響，令他們更願意追蹤支出狀況。受訪者對資金管理工具表現出極大興趣，73%香港居民表示正在使用或有興趣使用預算工具；73%正在使用或有興趣使用限制銀行卡開支至指定上限的工具；而72%則表示正使用或有興趣利用信貸購物。

渣打香港個人金融業務主管王麗珠表示，調查顯示疫情令網上資金管理工具的需求上升，該行近日亦在網上和手機平台推出了幾項新服務，協助客戶輕鬆管理開支。