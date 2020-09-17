華為研究專家：華為構建新移動生態有明確優勢

近年來中國企業華為持續佈局軟件與應用領域，欲構建新移動生態，以此「挽救」因美國製裁帶來的負面影響。

中國《證券日報》周三（16日）報道，目前華為的高端晶片麒麟9000備貨量在1,000萬片左右，或可以支撐約半年的Mate40/Pro旗艦手機搭載使用。但在備貨用完後，華為手機的高端線或將面臨更大的挑戰，也有消費者開始擔憂該機型能否順利發佈。

對此，9月14日，華為消費者業務首席執行官餘承東在微博上回應稱：「請大家再等一等，一切都會如期而至。」

在美國製裁下，華為手機的市場銷量將下滑。（新華社）

事實上，面對硬件層面的限制，華為早已開始嘗試在軟件層面進行突圍。日前，華為在開發者大會上正式發佈了鴻蒙OS2.0（HarmonyOS2.0）並宣布開源，公布了華為移動服務（HMS）最新進展、EMUI11新升級等消息。

在華為研究專家、《華為國際化》作者周錫冰看來，華為有序推進自己的移動生態建設，對其未來的終端業務發展十分重要。一方面，其手機整體性能需要自有操作系統和移動生態系統來支持；另一方面，如果繼續使用基於谷歌生態的移動服務，華為將在智能終端的性能最大化上失去主動性。

周錫冰進一步表示，「華為做生態的優勢比較明確，公司可以讓利於開發者，激發其參與熱情，或吸引海外『苦谷歌久矣』的開發者加入。但這個生態還沒有成熟，在不穩定的外部環境下，有些成熟的開發者可能會缺乏參與意願。」

第一手機界研究院院長孫燕飈則表示，華為在鴻蒙系統和移動應用生態上發力，有助於公司在5G生態中的規模化佈局，特別是IoT物聯網方面，或能夠增加手機業務之外的收入。