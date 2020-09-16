中國對外直接有五大特點　投資流量蟬聯全球第二

中國商務部、中國國家統計局和中國國家外匯管理局聯合發佈《2019年度中國對外直接投資統計公報》（簡稱公報），正式公布2019年中國對外直接投資統計數據。

《公報》顯示，2019年中國對外直接投資主要呈五大特點。

一是對外直接投資流量蟬聯全球第二，存量保持全球第三。2019年中國對外直接投資1,369.1億元（美元‧下同），按年下降4.3%，流量規模僅次於日本的2,266.5億元。2019年末，中國對外直接投資存量達2.2萬億美元，次於美國7.7萬億美元和荷蘭2.6萬億美元。中國在全球外國直接投資中的影響力不斷擴大，流量佔全球比重連續4年超過一成，2019年佔10.4%；存量佔6.4%，與上年持平。從雙向投資情況看，2019年中國對外直接投資規模低於吸引外資3.1%。

中老鐵路是中國「一帶一路」倡議與老撾「變陸鎖國為陸聯國」戰略對接項目，工程於2016年12月開工，計劃2021年12月通車。（新華社）

二是投資覆蓋全球188個國家和地區，對「一帶一路」沿線國家投資穩步增長。截至2019年底，中國超2.75萬家境內投資者在全球188個國家（地區）設立對外直接投資企業4.4萬家，全球80%以上國家（地區）都有中國的投資，年末境外企業資產總額7.2萬億元。在「一帶一路」沿線國家設立境外企業超過1萬家，2019年當年實現直接投資186.9億元，按年增長4.5%，佔同期流量的13.7%；年末存量1,794.7億元，佔存量總額的8.2%。2013年至2019年中國對沿線國家累計直接投資1,173.1億元。

三是投資領域多元，八成存量集中在服務業。2019年，中國對外直接投資涵蓋國民經濟的18個行業大類，超七成投資流向租賃和商務服務、製造、金融、批發和零售業四大行業。2019年末，中國對外直接投資存量的八成集中在服務業，主要分布在租賃和商務服務、批發和零售、金融、信息傳輸/軟件和信息技術服務、房地產、交通運輸/倉儲等領域。

四是中央企業和單位對外直接投資較快增長，地方企業存量佔比超四成。2019年，中央企業和單位對外非金融類直接投資272.1億美元，按年增長18%；地方企業897.4億美元，按年下降8.7%，佔全國非金融類流量的76.7%，較上年下降4.3個百分點。廣東、上海、山東位列2019年地方對外直接投資前三甲。2019年末，地方企業對外非金融類直接投資存量達到7855.5億美元,佔全國非金融類存量的40.4%。

五是對東道國税收和就業貢獻顯著，對外投資雙贏效果凸顯。2019年境外企業向投資所在國繳納的各種税金總額達560億美元，僱用外方員工226.6萬人，佔境外企業員工總數的60.5%。對外投資帶動出口1167億美元，佔中國貨物出口總值的4.7%，實現銷售收入25,120億美元，按年增長4%。2019年中國境外企業的經營情況良好，超七成企業盈利或持平。