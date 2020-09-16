中銀證券管濤：全球大放水或令資本流入　人民幣升值受壓

中銀證券全球首席經濟學家、前外滙管理局國際收支司司長管濤指，目前境內外市場人民幣滙率升值趨勢尚未確立，但加上在全球大放水背景下，中國或面臨新一輪資本流入，由此帶來的人民幣升值壓力。

中銀國際證券首席宏觀分析師朱啟兵和管濤在最新報告中指，中國滙率機制在這十多年內變得更靈活。如果新一輪資本流入中國，人民幣滙率有可能出現較快升值，但不確定升值空間有多大。

中銀證券指，在靈活滙率機制下，若容忍滙率升值，可能會出現滙率超調風險，如80年代上半期的美元泡沫。但如果阻止滙率升值，則又可能會出現資產泡沫風險，90年代以來日本經濟停滯就殷鑑不遠。在靈活滙率機制下，緩解滙率升值壓力沒有好的答案。

籲深化匯率市場化改革

報告認為，今次全球大放水可能對中國帶來的挑戰。倘堅持正常的貨幣政策空間，維持高利率，容忍滙率過快升值，或會打擊中國出口，促使國內需求向外轉換，並加速國內產業轉移。但若隨大流採取低利率政策，阻止滙率過快升值，又可能會帶來信貸膨脹、資產泡沫甚至通貨膨脹的風險。

應對人民幣可能再次面臨的升值壓力，兩人建議採取一籃子措施，包括堅持制度型對外開放，深化滙率市場化改革，推進金融雙向開放，加快國內資本市場建設，健全宏觀調控機制，以及加快經濟轉型升級。

雖然舉措未必能完全消除滙率升值帶來的衝擊，但有助於增強中國經濟和金融體系韌性，延長戰略機遇。