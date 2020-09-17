外資加速撤離　發改委引多項報吿回應

受要素成本上升、中美經貿摩擦等影響，外資企業外遷的話題再次被提及，周三（16日），中國國家發展和改革委員會（發改委）做出回應。

新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩後，中國着力推進企業復工，圖為3月23日，位於中國成都的外資工廠復工復產。（新華社）

中國發改委新聞發言人孟瑋表示，近年來，受要素成本上升、中美經貿摩擦等影響，包括外資企業在內的部分企業在全球範圍內調整生產佈局，應該講這一現象屬於正常的市場行為。

數據顯示，2020年1月至8月，中國實際利用外資890億美元，按年下降0.3%，特別是自4月份以來，利用外資降幅逐月收窄，利用外資形勢總體好於預期。

據上海美國商會9月9日發佈的報吿稱，大部分企業持續看好中國市場，78.6%的受訪企業表示不會轉移在華投資，較2019年增加5.1個點；9月10日，中國歐盟商會發布報吿稱，歐盟企業在華投資情況總體穩定，只有11%的受訪企業考慮外遷或改變投資計劃，接近10年來最低水平。這些數據都進一步顯示，外資企業長期在華投資經營的信心並沒有改變。

孟瑋提到，下一步要重點抓好幾項工作，一是抓好負面清單實施，二是擴大鼓勵外商投資產業目錄，三是抓好外商投資項目服務保障工作，四是不斷優化外商投資環境。