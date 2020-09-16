阿里巴巴新動物出爐　犀牛智造取替傳統工廠

阿里巴巴（9988）動物園的「新動物」揭曉，「犀牛」是全球首個新製造平台，所謂新製造，即是圍繞消費者需求為核心，「按需開發、按需製造」，通過洞察需求決定生產的款式和數量，而非傳統工廠的「以產定銷」。

迅犀數字工廠今日揭幕，為中小企業提供端到端的全鏈路數字化解決方案，阿里巴巴犀牛智造首席執行官伍學剛表示：「數據是新製造的核心，客戶的需求瞬息萬變，而且更偏好於個性化而非大量生產的商品。『新製造』以數據驅動和智能技術，幫助傳統製造業實現按需定產，在滿足個性化需求的同時，提高盈利及降低庫存壓力。」

阿里巴巴犀牛智造首席執行官伍學剛表示，消費者需求發生巨大變化。（阿里足跡訪問）

伍學剛接受《阿里足跡》訪問時又指，各國愈趨重視製造業的發展，疫情加速了這個趨勢，雖然各國有不同路徑，但實質都是讓製造更加靈活柔性，物理世界和數字世界的融合。

他指，這個趨勢背後的關鍵原因，是消費者需求發生了巨大變化，「我們知道在過去『大生產』的年代，一家汽車公司的創始人有句著名的話：『不管消費者需要什麼，我生產的汽車都是黑色的。』現在，全世界都在進入以用戶為核心的新消費時代，消費者變得越來越個性化、多元化、差異化，或者說千人千面。」

問到犀牛智造的服務對象，伍學剛指，定位在淘寶天貓和直播的商家及平台上的中小企業，解決方案也是為他們量身訂做，例如阿里給商家提供了個性化訂製的服務，商家在店舖提供豐富的IP圖案選項；淘寶天貓的消費者可以根據個人喜好選擇圖案或者自我設計，每件衣服都是不同的款式，其實就是一張不同的訂單。

迅犀數字工廠運作：