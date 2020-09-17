美國議息｜美聯儲大幅上調經濟預測　暗示近零利率維持至少3年

9月16日，美聯儲（Fed）如預期般保持利率不變，但大幅上調了經濟預測，同時點陣圖顯示到2023年美聯儲都不會加息。

美聯儲在聲明中呼應了此前的平均通脹制：「隨著通貨膨脹率持續低於2%的長期目標，委員會將在一段時間內使通貨膨脹率適度高於2%，以便長期平均通貨膨脹率達到2%，而長期通脹預期仍為2%。委員會希望維持貨幣政策的寬鬆立場，直到取得成果為止。」

美聯儲大幅上調了經濟預測，預計2020年底國內生產總值（GDP）增速預期中值為萎縮3.7%，6月預期為萎縮6.5%；2021年底GDP增速預期中值為4%，6月預期為5%。美聯儲還預測2020年底PCE通脹預期中值為1.2%，6月預期為0.8%；2020年底核心PCE通脹預期中值為1.5%，6月預期為1.0%。

點陣圖顯示，到2023年利率很可能仍會保持在接近零的水準，這也是美聯儲首次預測2023年前景。2020年底聯邦基金利率預期中值為0.1%，6月預期為0.1%；2023年底聯邦基金利率預期中值為0.1%。

疫情依然是干擾美國經濟復甦的重要障礙。圖為加州富勒頓一家醫院內的景象。（AP）

值得關注的是，美國全國商業經濟協會8月下旬發佈的調查結果顯示，三分之二受訪經濟學家認為美國經濟仍處於衰退之中，近80%認為美國經濟出現「雙底」衰退的機率至少為25%。

以就業為例，美國勞工部數據顯示，8月份美國非農業部門新增140萬個就業崗位，失業率按月下降1.8個百分點至8.4%。這一數據表面上看相當不錯，但與新冠肺炎（COVID-19）疫情前相比，美國仍損失約1,100萬個就業崗位，失業率也遠高於2月份3.5%的水準。

著名的債券評級機構穆迪（Moody's）分析公司首席經濟學家指出，即便疫情結束，零售、旅行、娛樂等行業的許多就業崗位都不大可能恢復，如何創造更多新的就業崗位解決永久性失業問題是美國經濟面臨的重大挑戰。