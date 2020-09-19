【星之谷】深度分析2020年新居屋優劣　邊條邨最筍一文睇晒

本港私人屋苑天價，新居屋是平民踏上置業階梯之路，今年最新一批涵蓋4個屋苑，近至鑽石山，遠至粉嶺，價格由122.5萬港元至513.3萬港元不等，地理位置各有優劣，本文將會直擊屋苑方位拆解實況。

首先溫提，新居屋9月10日（星期三）開始接受申請，截止日期為10月7日晚上7時，申請人應提前數天遞表，萬勿臨急抱佛腳。此外，今期新居屋攪珠日期預計為明年1月，而不是售樓資料簡介所示的今年10月，申請人毋須因未收到申請回條而過份着急。

另外，暫定開始揀樓日期為明年6月，不是明年3月，申請人或需要更耐心等候，不妨先熟讀書本，看看哪間新居屋最值博。

鑽石山啟翔苑：兩港鐵綫交滙

啟翔苑預計關鍵日期是2023年5月，以居屋來說，樓花期算是相當長。屋苑位處鑽石山港鐵站旁，未來將成屯馬綫及觀塘綫交匯點，如果由私人發展商宣傳，無疑會被打造為「巿區最後一個港鐵上蓋屋苑」。除鄰近港鐵外，啟翔苑位於龍翔道及彩虹道之間，屬往來九龍中部及東部必經之路，地面交通四通八達。

屋苑由兩座大廈組成，提供113間開放式（佔12%）、359間一房（佔38.2%）及468間兩房（佔49.8%），一共940個單位。單位面積介乎295至502平方呎，售價在228.74萬港元與513.27萬港元之間。屋苑兩房單位相當搶手，料在「長者家庭揀樓時段」已沽清。

屋苑被公路圍繞，幾乎沒有景觀可言，只有從四美街直望南面，才有機會在建築物間見到一絲海景。由於公路噪音關係，幾乎所有單位都設有減音窗，只有部分超低層戶，可能因前方建築物遮擋了公路而不設減音窗。

啟翔苑屬中小型屋苑，屋苑內幾乎沒有甚麼公共休憩設施，可幸是屋苑旁有新建公共屋邨，內有街巿及商場。在規劃圖中可見，公共屋邨外圍更有休憩公園及游泳池，可是現時還未見動工，未來仍存變數。

馬鞍山錦駿苑（盧翊銘攝）

馬鞍山錦駿苑：減音設施避噪音

錦駿苑預計2023年2月交樓，也屬於樓花期偏長的居屋屋苑。屋苑位於馬鐵綫恆安站與大水坑站之間，閘口距離大水坑站約5分鐘步程，距離相當近，不過屋苑呈一字型排開，最遠的E座距離港鐵站多出一倍有多，將來從擬建的天橋經欣安邨前往恆安站可能更近。

屋苑由5座大廈組成，提供117間開放式（佔5.6%）、1,180間一房（佔56.8%）及782間兩房（佔37.6%），總共2,079個單位，單位實用面積311至494平方呎，售價介乎198.71萬港元與406.39萬港元之間。

屋苑向西北望馬鞍山路、西沙路及吐露港，前方錦泰苑至天宇海一排屋苑將阻檔大部分海景，錦駿苑單位只能享有小罅海景。由於公路噪音關係，此座向的單位全部都設有減音窗或減音露台等設施。屋苑向東南望山景，有零星山墳，部分鄰近屋苑，景觀亦頗「震撼」。

屋苑內設有一座商業及康樂大樓，天台設有籃球場。公契顯示，商業大樓內不設舖位，反而有兩層面積頗大的辦公室用途樓面，可能預留給房委會或其他公營機構作辦公室之用。錦駿苑居民購物消費等需要到大水坑站另一邊的錦泰商場，或經擬建的行人天橋前往欣安邨的商舖。

火炭彩禾苑（盧翊銘攝）

火炭彩禾苑：鄰近大型公屋邨

彩禾苑預計關鍵日期是2020年8月31日，相信已取得入伙紙，在來年揀樓後便可即時申請按揭及預備收樓。

屋苑位於火炭工業區末端，算是遠離煩囂，但交通稍為不便，步行往火炭港鐵站需時約15分鐘。屋苑旁的駿洋邨將近入伙，屬較大型公共屋邨，當人流增加，現有專線小巴路線有望延伸服務路線，甚至提供新增路線。由於屋苑屬禾上墩街街尾，若小巴不設新站在屋苑迴旋處，居民出入要上落禾上墩街的大斜路。

屋苑屬單幢式設計，提供438間一房（佔54.3%）、250間兩房（佔31%）及118間三房（佔14.6%），總共806個單位。實用面積394至614平方呎，售價介乎253.3萬港元至488.6萬港元之間。單位向南望山景，向西雖然都是山景，但不遠處屬認可殯葬區。向東望火炭工業村，向北隔山景望駿洋村，中間不難見到零星山墳。

駿洋邨有近5,000伙單位，邨內設有屋邨商場，可容納中式茶樓、餐廳、超巿、十多間商舖及濕貨街巿，應足以應付彩禾苑居民日常生活所需。

粉嶺山麗苑（余俊亮攝）

粉嶺山麗苑：景致極之開揚

山麗苑預計關鍵日期為2021年11月，當完成揀樓後，差不多可以準備申請按揭及考慮傢居佈置，安心等收樓。

屋苑位於龍馬路盡頭，前往粉嶺港鐵站車程約15分鐘。可幸的是，屋苑旁邊正興建公共屋邨皇后山邨，有接近9,000伙單位，屬於巨型公共屋邨，預期將提供一應俱全的社區設施及公共交通。

屋苑由6座大廈組成，提供824間開放式（佔25.6%）、1,368間一房（佔42.5%）及1,030間兩房（佔32%），總共3,222個單位。單位實用面積278至451平方呎，售價介乎122.5萬港元至271.5萬港元。

屋苑附近暫未見新規劃，附近翠綠景觀應有長遠保證。由於山麗苑及旁邊新建的公共屋邨均是附近的新發展土地，鄰近的土地都屬於未發展、低密度或倉地，因此山麗苑的中高層向外單位可說是鶴立雞群，可望極開揚遠景。

山麗苑在近期居屋之中屬超大型，屋苑內有提供大型休憩設施如有兒童遊樂場、籃球場及羽毛球場等。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。

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