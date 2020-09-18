騰訊旗下有份投資遊戲公司　傳遭特朗普政府盯上

消息稱，中國互聯網巨頭騰訊（0700）的遊戲投資引起了美國國家安全審查。騰訊控股美國存託憑證（ADR）9月17日尾盤直線跳水。

據中國媒體「e公司」9月18日報道，知情人士透露，特朗普（Donald Trump）政府已要求美國的遊戲公司，提供有關其涉及騰訊的數據安全協議信息。

由美國財政部主持的美國外國投資委員會CFIUS已致信Epic遊戲（Epic Games），拳頭遊戲（Riot Games）等公司，詢問這些公司和騰訊之間，就處理美國人的個人數據的安全協議。

騰訊目前是全球最大的遊戲公司，旗下的拳頭遊戲是其全資控股的獨立運營子公司，騰訊還擁有Epic遊戲40%的股份。

美國外國投資委員會主要負責調查外國收購美國企業的國家安全風險。它有權審查全資收購以及非控制性投資，並向總統提出阻止或取消交易的建議。2018年美國國會擴大了委員會的管轄權，使其能夠追溯審查外國公司的非控制性投資，如果投資涉及保存或收集敏感的美國公民個人數據。

此前，美國以「危害國家安全」為由，向着中國字節跳動與騰訊磨刀霍霍——特朗普頒佈「總統令」，禁止TikTok母公司字節跳動與WeChat（微信海外版）在美國的相關交易。並以所謂的「淨網行動」為名，在運營商、應用商店、應用程序、雲服務和海底電纜五大領域切斷與中資企業的聯繫，還點名華為、百度、阿里、中國移動、中國電信等幾家中國公司正威脅美國信息安全。