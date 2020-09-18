滙豐控股反彈揚逾1%　友邦企穩80元｜持續更新

撰文：區嘉俊
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美國股市仍未止跌，其中反映科技股走勢的納斯達克指數挫140點，失守11000點。今早亞太區股市表現平平，讓外界關注港股今早會否隨外圍走勢，持續向下。
【09:59】金融股上揚 友邦彈逾2%
滙豐控股（0005）經過連續7日跌勢後，今早反彈，最新報31.25元，升1.1%，其他金融股方面，友邦（1299）升2.2%，最新報80.75元，港交所（0388）升0.3%，最新報371.2元。
【09:45】港通獲主席提全購 復牌彈升逾4成
港通（0032）獲主席張松橋以每股14元提出全面收購，較停牌前作價為42.42%溢價，惟要約截止後，會維持上市地位。消息刺激今早復牌後，股價明顯上揚，曾高見13.82元，最新報13.78元，升40.2%。
【09:40】亞太區早段偏軟
亞太區股市表現平平，日股跌14點，最新報23305點，澳洲ASX 200指數最新報5873點，跌9點，台灣加權指數最新報12845點，跌27點，南韓KOSPI指數收市報2402點，跌4點。
【09:37】內地股市早段牛皮
內地股市早段走勢牛皮，上證最新報3269點，跌不足1點，深成最新報13015點，升不足1點，滬深300最新報4633點，升不足1點，創業板最新報2557點，升不足1點。
【09:29】恒指高開40點
恒指高開40點，報24381點，國指最新報9746點，高開14點，恒生科技指數最新報7314點，高開13點。
傳旗下有份投資的美國遊戲公司遭美國政府盯上，騰訊（0700）低開1.3%，最新報520元，阿里（9988）跌0.4%，最新報266.6元，小米（1810）最新報21.45元，高開0.7%。
滙豐控股（0005）平開，最新報30.9元。