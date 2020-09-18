滙豐控股31元得而復失　恒指彈逾百點　體育用品股當炒李寧飆逾6%

美國股市仍未止跌，其中反映科技股走勢的納斯達克指數挫140點，失守11000點。今早亞太區股市表現平平，讓外界關注港股今早會否隨外圍走勢，持續向下。

【16:17】恒指升彈逾百點收市

恒指收市報24455點，升114點，國指收市報9803點，升70點，恒生科技指數收市報7371點，升70點，成交額為1,440.9億元。

滙控（0005）收市報30.95元，升0.2%，友邦（1299）收市報80元，升1.2%，港交所（0388）收市報372.6元。

科技股方面，騰訊（0700）收市報525元，跌0.4%，阿里（9988）收市報269.6元，升0.7%，小米（1810）升3.5%，收市報22.05元。

汽車股方面，宣布有意前往上海科創板掛牌的恒大汽車（0708），收市報24元，跌4%，吉利（0175）跌0.5%，收市報15.98元，比亞迪（1211）再創新高，收市報110.5元，升0.7%。

體育用品股亦獲投資者追捧，安踏（2020）升3.8%，收市報80.65元，李寧（2331）創新高，收市報37.05元，升6.6%。

【15:35】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3338點，升67點或2.1%，深成收市報13245點，升229點或1.8%，滬深300收市報4737點，升104點或2.3%，創業板收市報2596點，升38點或1.5%。

【14:34】亞區表現未見突出

亞太區股市表現未見突出，日股升40點，收市報23360點，澳洲ASX 200指數收市報5864點，跌18點，台灣加權指數收市報12875點，升2點，南韓KOSPI指數收市報2412點，升6點。

【14:26】體育股炒上

體育產業「十四五」規劃編研討會召開，體育股今日抽升，李寧（2331）升7.6%，最新報37.4元，安踏（2020）升3.9%，最新報80.75元，寶勝（3813）升6.7%，最新報2.06元，滔搏（6110）升2.1%，最新報10.18元。

【12:16】恒指彈升75點

恒指中午收市報24416點，升75點；國指升36點，中午收市報9768點，恒生科技指數中午收市報7306點，升4點。

金融股成投資者焦點，滙豐控股（0005）升0.5%，中午收市報31.05元，友邦（1299）升1.4%，中午收市報80.15元，港交所（0388）升0.4%，中午收市報371.4元。

科技股方面，騰訊（0700）跌1.6%，中午收市報518.5元，美團（3690）跌1.4%，中午收市報237.4元，小米（1810）升2.3%，中午收市報21.8元，京東（9618）升1.9%，中午收市報292.4元。

汽車股方面，比亞迪（1211）升0.1%，中午收市報109.8元；至於有意在科創板掛牌的恒大車（0708），中午收市報24.6元。

【09:59】金融股上揚 友邦彈逾2%

滙豐控股（0005）經過連續7日跌勢後，今早反彈，最新報31.25元，升1.1%，其他金融股方面，友邦（1299）升2.2%，最新報80.75元，港交所（0388）升0.3%，最新報371.2元。

【09:45】港通獲主席提全購 復牌彈升逾4成

港通（0032）獲主席張松橋以每股14元提出全面收購，較停牌前作價為42.42%溢價，惟要約截止後，會維持上市地位。消息刺激今早復牌後，股價明顯上揚，曾高見13.82元，最新報13.78元，升40.2%。

【09:40】亞太區早段偏軟

亞太區股市表現平平，日股跌14點，最新報23305點，澳洲ASX 200指數最新報5873點，跌9點，台灣加權指數最新報12845點，跌27點，南韓KOSPI指數收市報2402點，跌4點。

【09:37】內地股市早段牛皮

內地股市早段走勢牛皮，上證最新報3269點，跌不足1點，深成最新報13015點，升不足1點，滬深300最新報4633點，升不足1點，創業板最新報2557點，升不足1點。

【09:29】恒指高開40點

恒指高開40點，報24381點，國指最新報9746點，高開14點，恒生科技指數最新報7314點，高開13點。

傳旗下有份投資的美國遊戲公司遭美國政府盯上，騰訊（0700）低開1.3%，最新報520元，阿里（9988）跌0.4%，最新報266.6元，小米（1810）最新報21.45元，高開0.7%。

滙豐控股（0005）平開，最新報30.9元。