《彭博》：字節跳動對中國批准TikTok交易感信心

短片TikTok的命運，在過去一段時備受市場人士關注。據《彭博》報道，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）對於TikTok與甲骨文（Oracle）的結盟，獲中國監管機構接受的信心越來越強。字節跳動的代表拒絕置評。不過美國總統特朗普隔晚表示，無意批准美國企業與TikTok合夥的協議。

報道引述消息人士指，雖然北京方面主張阻止關鍵技術出售的權利，即使要字節跳動放棄對TikTok佔多數的控制，但只要不涉及驅動TikTok服務人工智能（AI）算法的轉讓，就很大機會可以批准交易。

報道補充，現時尚未清楚字節跳動創始人張一鳴會否放棄他作為Google和Facebook挑戰者而構建的TikTok所有權。

對於甲骨文只能取得少數股權時，特朗普指「我們不喜歡（這種安排）。概念上來而言，我可以告訴你們，我不喜歡」（Conceptually I can tell you that I don't like that）。（資料圖片）

在消息發布前，美國總統特朗普於隔晚表示，無意批准美國企業與TikTok合夥的協議，也不樂見媒體稱字節跳動要保留多數股權的安排，說法與之前他稱甲骨文已「非常接近」將成為TikTok「值得信賴的技術供應商」有所不同。

特朗普表示，「就國家安全來講，必須做到100%。而且沒錯，我沒有要簽字批准任何東西，我要先看到協議」。對於甲骨文只能取得少數股權時，特朗普指「我們不喜歡（這種安排）。概念上來而言，我可以告訴你們，我不喜歡」（Conceptually I can tell you that I don’t like that）。

TikTok交易就到「死線」，《CNBC》引述知情人士表示，預料特朗普將在未來24至36小時內對TikTok的交易作出裁決，並指沃爾瑪（Walmart）將夥拍甲骨文參與是次交易，而甲骨文或可持有TikTok約20%股權。《路透》方面就指，包括甲骨文及沃爾瑪在內的美國投資，將可持有TikTok至少60%股權。