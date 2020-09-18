花旗未來3年提供6000職位空缺及6萬個職訓機會予亞太區青年

花旗集團亞太區及花旗集團基金宣布，承諾投入合共3,500萬美元捐款，用於致力推動區內經濟發展及改善低收入和弱勢青年的就業機遇至2023年。集團亦將於未來三年提供6,000個職位空缺及60,000個職業技能培訓機會予亞太區的年青人。

集團指，致力於未來三年通過夏季實習計劃、實習生職位招聘、花旗集團大學創新夥伴計劃（CUPID）等項目，在花旗集團亞太地區零售和機構銀行業務提供6,000個職位空缺及60,000個職業技能培訓機會。計劃讓不同背景類別學生參與集團的一系列創新項目。

CUPID計劃讓不同背景類別學生參與集團的一系列創新項目。在新型冠狀病毒疫情下，集團亞太地區仍為全球大學生推出首個虛擬實境實習生體驗計劃，讓他們體驗銀行工作的機會。計劃在集團的三個不同業務部門包括銀行、資本市場及顧問業務、金融市場和證券服務以及零售銀行業務提供實習生相關的職務和技能培訓。

花旗集團基金的資助項目主要支援受新型冠狀病毒疫情影響的弱勢基層，其中包括處於危難中的年輕婦女、移民青年、少數族裔和殘疾青年。

花旗集團亞太區行政總裁Peter Babej 表示，受新型冠狀病毒的影響，亞太地區正面臨年青人失業的重大挑戰，青年人是亞太地區疫情後的復原關鍵，是次承諾將協助他們改善經濟能力及支持區內包容性的增長。