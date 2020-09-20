調查︰兩成受訪港人打算移民　當中一半冀兩年內成事

本港社會政局不穩，移民之聲上漲，有調查顯示兩成受訪港人打算移民離開香港，當中45%受訪者希望兩年內能夠實行移民計劃。

星之谷移民顧問有限公司委託香港民意研究所就一項港人移民意向進行調查，結果顯示兩成人打算移民離開香港，當中45% 受訪者希望兩年內能夠實行移民計劃。調查又發現，不足三成有意移民且持有英國國民（海外）護照（BNO）的受訪者會移民英國，反映縱使英國放寬BNO持有人移民限制，英國亦未必是首選。

是項調查透過電話形式，隨機訪問650名18歲或以上的香港居民， 當中20%（133人）受訪者打算移民離開香港，78%（506人）沒有移民計劃，2%（12人）表示不知道/很難說。而有意移民的受訪者當中，45%受訪者希望兩年內能夠實行移民計劃（10%為半年內、15%為一年內及20%為兩年內），希望兩年以上實行的則佔33%（12%為三年內、13%為五年內及8%為十年內），餘下23%則表示不知道或未有決定。

於133名有意移民的受訪者中，另一半或/及自己持有BNO的佔62%，當中僅29%選擇移民英國，餘下44%及27%則表示不會移民英國以及不知道或未有決定。

星之谷移民顧問董事總經理莊鈺洪先生表示，近年香港社會氣氛出現較大轉變，不少港人有意移民到海外生活。然而，調查結果與去年年底一些同類調查相比，結果顯示港人的移民意慾有所冷卻，有機會是由於考慮到各種因素，包括能否找到心儀工作、仔女升學等問題、目的地是否適宜生活及居住等，而仍停留在空想階段。

他續指，現時英國政府已經放寬BNO持有人的移民限制，本港至少有300萬居民為BNO持有人，計及及其近親，相當於有至少一半人口符合資格移民英國，然而，調查結果顯示，僅29%有意移民且持有BNO的受訪者會移民英國，相信是因為擔心「5+1」移民監，以及有其他心儀的國家，例如加拿大、葡萄牙、台灣等地方。