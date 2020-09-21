英媒：外洩密件顯示　滙控曾容許涉龐氏騙局資金經美國轉帳到香港

滙控（0005）近日爆出多單負面消息，繼早前傳出或被中國當局，列入「不可靠實體清單」後，英國廣播公司（BBC）引述外洩密件報道，滙豐得知出現龐氏騙局（Ponzi scheme）後，仍容許騙徒由美國轉賬數千萬美元到香港。

報道引述逾2000個FinCEN文件，銀行向美國監管當局提交的「可疑活動報告」（Suspicious Activity Report，SAR）顯示，滙控在2013及2014年，容許騙徒由美國滙豐將8,000萬美元（6.24億港元）轉到香港戶口。

涉及8,000萬美元款項

該「龐氏騙局」涉及8,000萬美元，以層壓式招攬會員或投資者，一名譯音為許明（Ming Xu）的中國籍男子，自稱「Dr Phil」並經營全球投資銀行World Capital Market（WCM777），向受客人士承諾100日會有1倍利潤，估計有數千人參與其中。

據密件顯示，滙控2013年10月29日第一次提交SAR，指有逾600萬美元（約4680萬港元）轉往騙徒在香港的戶口，懷疑是「龐氏騙局」款項，其後於2014年2月及3月再通報，分別涉資1540萬美元（約1.2億港元）及920萬美元（約7176萬港元）的可疑交易，但要到2014年4月美國證券交易委員會（SEC）控告WCM777後，滙控才關閉其在港帳戶，惟相關帳戶已幾乎沒有存款；許明2017年被中國當局拘捕，判監3年。

滙控表示，一向有履行法律義務，通報有關可疑活動。該行表示自2012年開始全面檢討在逾60個司法管轄區打擊金融犯罪的能力。