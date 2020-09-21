標準人壽亞洲易名恒安標準人壽亞洲　推保費回贈危疾保險計劃

恒安標準人壽早前完成收購標準人壽保險（亞洲）有限公司（標準人壽亞洲）後，標準人壽亞洲今（21日）正式易名為恒安標準人壽（亞洲）有限公司（恒安標準人壽亞洲）。恒安標準人壽亞洲今推出健康保險產品「更安心系列— 保費回贈危疾保險計劃」，涵蓋癌症、心臟病及中風三項常見危疾。

該公司指，此產品靈活性強，為客戶度身訂造合適保單，提供最高 100%保費回贈，提供基本保障或為他們現有計劃增加額外保障。於推廣期內成功投保可獲3個月保費豁免及免費營養師諮詢服務一次。

恒安標準人壽亞洲是恒安標準人壽的全資附屬公司，由英國的Standard Life Aberdeen plc （SLA）及中國內地國有金融服務企業天津市泰達國際控股（集團）有限公司各持50%股權。

恒安標準人壽亞洲主席劉振宇表示，公司結合英國與中國內地的企業背景，集中西方優勢於一身，隨着母公司恒安標準人壽業務日益強大，恒安標準人壽亞洲將發揮增長潛力，在集團於大灣區的發展策略中擔當重要角色，把握龐大市場機遇。

恒安標準人壽亞洲行政總裁劉東煜指，新品牌的發布為公司揭開新一頁，秉承新品牌的信念「讓生活得更多」，恒安標準人壽亞洲會憑藉在投資相連保險及傳統人壽保險兩方面的綜合專業知識，致力為客戶提供更多不同類型的「財富與健康」保險產品，以滿足客戶多元化及不斷變化的需求。