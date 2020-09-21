【LEGO中港代理】凱知樂朗豪坊開潮流玩具平台　首周末營業額40萬

樂高（LEGO）中港代理商凱知樂（2122）公布，旗下創新潮流及收藏玩具平台kkplus於9月18日於朗豪坊正式開業，目前與12個本地品牌及美國及新加坡等地的品牌合作，例如：Tom&Jerry、SpongeBob及Street Fighter等，首周末營業額達40萬元，當中近50%均來自樂高認證專門店會員，人均消費額較樂高店高一成。

凱知樂助理行政總裁兼首席財務官洪誠明表示，疫情重挫各行各業，但收藏玩具市場生意不跌反升，而潮流玩具及收藏玩具的顧客層除了「宅男」外，潮人及女性均對此有興趣，希望把這個平台帶到大中華地區，並以線上及線下形式把整套生態系統打造全渠道平台，推廣藝術玩具文化，現時相關業務現金流已經持平。

以快閃店方式營運

洪誠明透露現時朗豪坊kkplus是以快閃店方式營運，開業4日反應相當不錯，個別產品已缺貨或者是接近缺貨，有的售罄產品炒價為零售價的雙倍。惟他強調kkplus產品對象不只是收藏家，還有大眾，故店內有出售盲盒及設置扭蛋機。

疑於朗豪坊開實體店

由於該商場租金回落，公司擬在商場其他位置開設實體店，下一步傾向在街舖或畫廊開店，另又計劃在2至3年內在大灣區及大中華區開店。

被問及為何要開店展示產品，他解釋市面類似的店舖只有在網店內展示產品圖片，開設實體店可讓客人在現場看到廠商生產前的樣本，感受及觸摸樣本產品。另外公司在與新品牌合作時，品牌必須要保證在平台上出售最少1款獨家產品，這使公司有一定競爭力。