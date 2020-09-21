美股尾段跌幅收窄　道指挫1.84%　Tesla蘋果倒升｜ 持續更新

美股開市下挫，銀行股持續受壓，踏入中段道瓊斯工業平均指數一度跌逾900點，尾段跌幅收窄，收報27147.7點，跌509.72或1.84%；納斯達克指數收報10778.8點，挫14.48點或0.13%；標準普爾500指數挫38.41點或1.16%，收報3281.06點。Tesla股價曾跌逾7%，其後反彈，每股收報449.39美元，升7.24美元或1.64%；蘋果同樣由跌轉升，每股收報110.08美元，升3.24美元或3.03%；微軟亦抽高1.07%。

【03:10】道指跌幅收窄

道指尾段跌幅收窄，現報26970.35點，跌687.07點或2.48%；納指報10680.23點，跌113.05點或1.05%；標指報3255.05點，跌64.42點或1.94%。

【02:07】道指跌約800點

道指跌802.98點或2.9%，報26854.44點；納指跌145.71點或1.35%，報10647.58點；標指跌74.56點或2.25%，報3244.91點。

【00:37】歐洲股市下跌

歐洲股市下跌，英國富時100指數收報5804.29點，跌202.76點或3.38%。法國CAC指數收報4792.04點，跌186.14點或3.78%。德國DAX指數收報12542.44點，跌573.81點或4.37%。

【23:41】道指挫逾900點

市場擔心疫情下會有新一輪封鎖措施，再加上多間大銀行被指容許可疑交易，拖累金融股受壓。道指現挫911.49點或3.3%，報26745.93點；納指挫217.42點或2.01%，報10575.86點；標指挫85.49點或2.58%，報3233.98點。

【23:04】道指挫近800點

道指現挫776點或2.81%，報26880點；納指挫191點或1.77%，報10602點；標指挫73點或2.22%，報3245點。

【22:58】恐慌情緒指數飆近19%

恐慌情緒指數VIX大瀉18.35%，現報30.57。

【22:40】港股夜期低水318點

港股夜期最新報23633點，跌258點或1.08%，低水318點。

另外，油價下挫，WTI原油期貨跌4.3%，至每桶39.31美元；希蘭特期油跌3.99%，至每桶41.34美元。

【22:33】道指挫800點

美股跌勢加深，道指挫804點或2.91%，報26853點；納指挫247點或2.29%，報10546點；標指挫84點或2.53%，報3235點。

Tesla盤中跳水，大瀉5.34%至418.53美元。

現貨金失守1,900美元大關，每盎司報1892.35美元。

【21:30】道指挫近500點

美股開市下挫。 道指挫483點或1.75%，報27173點；納指挫171點或1.59%，報10622點；標指挫51點或1.56%，報3267點。

英國富時100指數、德國DAX指數及法國CAC指數分別挫3.02%、3.1%及2.89%。

【21:20】滙控倫敦股價再挫近半成

滙豐控股﹙0005﹚倫敦股價報289.5便士，挫4.77%；折合報29.12港元，略低於港股29.3元收市價。

【20:45】道指期貨續跌650點

道指期貨續跌650點，報26952點；標指期貨跌65點；納指期貨跌186點。

另一邊廂，歐洲股市跌勢也加深，最少跌逾3.2%。其中，英國富時100指數最傷，挫近3.2%，報5818點；德國DAX指數跌3.25%，報12689點；法國CAC指數跌3.07%，報4825點。