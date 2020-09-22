滙豐控股未止跌　失守29元　恒指全日跌233點

美國股市周一曾大跌逾900點，最終道指收市跌502點，報27147點；納指亦低收，報10778點，跌14點。今早亞太區股市亦普遍向下，預料港股亦受波及。

【16:18】港股全日跌233點

恒指收市報23716點，跌233點，國指跌63點，收市報9576點，恒生科技指數收市報7233點，升37點，成交額為1,060.4億元。

滙豐控股（0005）為今日市場人士關注重點之一，縱使未止跌，惟仍守在2009年供股價28元以上，收市報28.7元，跌2%；渣打（2888）跌2.3%，收市報34.1元，中銀（2388）跌0.9%，收市報21.1元。

科技股方面，騰訊（0700）跌1%，收市報511.5元，阿里（9988）升1.1%，收市報264.38元，京東（9618）升1%，收市報290元，小米（1810）收市報20.45元，跌0.7%。

汽車股方面，吉利（0175）跌4.4%，收市報15.3元，長汽（2333）收市報9.47元，跌6.6%，東風（0489）跌21%，收市報5.08元。

濠股股方面，銀娛（0027）跌3.3%，收市報53.2元；金沙（1928）收市報30.75元，跌2.5%。

【15:15】內地股市低收 上證失3300點

內地股市低收，上證收市報3274點，跌42點或1.3%，深成收市報13023點，跌126點或1%，滬深300收市報4635點，跌55點或1.2%，創業板收市報2555點，13點或0.5%。

【14:38】農夫山泉升逾5%

農夫山泉（9633）從最新報37.9元，升5.3%。深交所發布《關於深港通下的港股通股票名單調整的公告》，將農夫山泉調入港股通名單並於今日生效。

【14:37】亞太區股市低收

亞太區股市低收，澳洲ASX 200指數收市報5784點，跌68點或0.7%，台灣加權指數收市報12645點，南韓KOSPI指數收市報2332點，跌56點或2.4%。

【13:38】ASM太平洋否認私有化

晶片設備生產商ASM太平洋（0522）股價曾高見91.85元，有傳公司會遭到私有化，惟公司已否認，最新報84.75元，升5.9%，成交額為3.14億元。

【12:04】恒指半日跌63點

恒指中午收市報23887點，跌63點，國指報9652點，升12點，恒生科技指數報7307點，升111點，成交額555.4億元。

近期處於弱勢的滙豐控股（0005），今日再創過去25年以來新低，中午收市報28.55元，跌2.6%；渣打（2888）曾失守34元，中午收市報34.2元，跌2%，恒生（0011）跌1.2%，中午收市報115.8元。

滙豐控股（0005）仍處於弱勢，半日收市報28.55元。（盧詡銘攝）

科技股方面，騰訊（0700）跌0.1%，中午收市報516，阿里（9988）升1.6%，中午收市報266.2元，美團（3690）升1.9%，中午收市報246.2元。

比亞迪（1211）升4.5%，中午收市報106.8元，其他汽車股方面，吉利（0175）跌2%，中午收市報15.68元，跌2%。

金斯瑞（1548）跌21.8%，中午收市報10.68元，康希諾（6185）跌1.2%，中午收市報166.1元，藥明生物（2269）升1.5%，中午收市報191.7元。

【09:57】比亞迪逆市上揚逾4%

作為近期強勢股，比亞迪（1211）今日逆市向上，最新報106.6元，升4.3%；旗下的比亞迪電子（0285）升0.5%，最新報38.3元。

至於滙豐控股（0005）股價跌勢暫時喘定，最新報28.6元，跌2.4%；同業渣打（2888）跌2.4%，最新報34.05元。

恒指最新報23849點，跌100點；國指最新報9626點，跌13點。

【09:51】亞太區股市弱勢 台股挫逾百點

亞太區股市普遍向下，澳洲ASX 200指數最新報5772點，跌50點；台灣加權指數最新報12676點，跌118點，南韓KOSPI指數最新報2357點，跌31點。

【09:46】金斯瑞遭內地海關調查 復牌大挫逾2成

金斯瑞生物（1548）昨晚發出公告，指出獲悉於本月17日，內地海關緝私部門檢查其位於南京及鎮江的公司辦公地點，涉嫌違反內地法律關於進出口規定，而在調查中，董事兼非執行董事兼控股股東之一的章方良，正處於內地「監視君住」狀態，而4名其他員工被拘留訊問。今早公司復牌，今早復牌急挫逾2成，曾低見10.12元，最新報10.48元，跌24.5%，成交額為2.64億元。

【09:32】內地股市低開 上證失守3300點

內地股市低開，上證最新報3290點，低開26點或0.8%，深成低開97點或0.7%，最新報13052點，滬深最新報4654點，低開37點或0.8%，創業板最新報2556點，低開12點或0.5%。

【09:23】恒指低開111點

恒指低開111點，報23839點，國指最新報9631點，低開9點，恒生科技指數則高開6點，報7202點。

滙豐控股（0005）續向下，低開2.7%，報28.5元，再創逾25年以來新低；渣打（2888）低開2.4%，最新報34.05元。

騰訊（0700）低開0.7%，最新報513元，阿里（9988）則逆市高開1.9%，報267元。