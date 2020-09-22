Green Monday完成5.5億融資　太古、王力宏等領投

植物性科研食品企業Green Monday Holdings宣布完成7,000萬美元（約5.5億港元）融資，由TPG旗下睿思基金（The Rise Fund）和太古股份有限公司（Swire Pacific Limited）領投。

Green Monday Holdings將運用新資金，研發推出更多創新植物性食品，大幅提升生產、分銷及供應鏈物流能力，廣泛拓展零售網絡，並且深化與各大餐飲及植物性食品品牌的合作關係。

本輪融資是目前亞洲植物性食品行業規模最大的融資，獲得全球各地新投資者支持，包括機構投資者CPT資本（CPT Capital）、富瑞集團（Jefferies Group）及信和集團的黃氏家族信托基金（Ng Family Trust）；王力宏和著名慈善組織Room To Read創辦人及影響力投資者John Wood亦是新投資者。而現有投資者則包括李錦記健康產品集團的爽資本（Happiness Capital）、著名導演占士金馬倫（James Cameron）、知名攝影師、藝術家和植物性飲食倡導者瑪莉麥卡尼（Mary McCartney）以及著名保育家和Musings創辦人蘇珊洛克菲勒（Susan Rockefeller）。

Green Monday集團創辦人兼行政總裁楊大偉表示，很高興能與理念相同的全球領先機構及投資者合作，齊心協力應對氣候變化、公共健康及糧食危機等影響亞洲乃至全球的迫切挑戰。在TPG睿思基金、太古等投資者的支持下，集團朝著共同目標邁進了一大步。

Green Monday Holdings隸屬Green Monday集團，旗下營運食物科研公司OmniFoods和植物飲食生活平台Green Common，致力推廣領先植物性飲食模式。