惠康未來6個月逾300款貨品價格不變　向有需要社群回饋1.2億元　

惠康宣布提供總值1.2億元「點點心意」回饋計劃，以支持香港社區，包括向有需要社群派發100萬張現金券及100萬張餐券，向弱勢社群捐贈500萬元，並承諾未來6個，逾300款日常貨品價格不變。據悉有關貨品類別包括雞蛋﹑油及生活用紙等。

惠康「點點心意」計劃體現我們在這艱難時期對支援弱勢社群、顧客以及同事的承諾。我們明白疫情的影響並非短暫，因此我們「點點心意」計劃將會一直持續到明年，希望能夠提供持之以恒的支援。

派發現金券及餐券

在未來10個月，惠康將會派發200萬張現金劵及餐劵予最有需要的人士，總值超過8000萬港元。我們將與一直以來合作的慈善團體夥伴合作派發，務求能夠廣泛地惠及社區上不同人士。

惠康在7月份啟動的Yuu獎賞計劃當中，特意設立「 Yuu Give-Back 」回饋計劃，讓顧客能將積分捐贈予慈善團體。之後我們會根據顧客捐出的積分總額，以配對形式捐出最多500萬元，進一步支持有需要群體。

凍結價格

惠康又承諾由9月下旬起，於未來至少6個月內維持300款日常必需品的價格，以保障顧客免受價格波動影響，我們將會承擔所有上漲的運輸及派送成本、原材料價格以至其他成本的支出壓力。

最後，為感謝同事對市民大眾的傑出貢獻和服務，將會向每位同事派發現金券。「點點心意」回饋社會計劃簡單而實際，希望能為社區齊心抗疫出一分力，共同走出難關。