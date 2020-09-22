英特爾獲美國批准供貨華為　雙方宣布即新合作

美國對中企華為禁令生效後，英特爾（Intel）確認，已獲得美國當局核發一項許可證，繼續向華為供應特定產品。9月22日，華為聯合英特爾發佈了FusionServer Pro服務器系列最新一代產品2488H V6，表明英特爾確實已經拿到了面向華為的供貨許可。

據《界面新聞》報道，斷供華為後，英特爾與華為首次官宣合作，英特爾參加了華為此次產品發佈，並表示英特爾最新一代數據中心產品將持續支撐華為FusionServer Pro 2488H V6服務器。

英特爾確認向華為供貨後，華為PC業務和服務器業務或能繼續推進。但華為方面表示，英特爾2019年底拿到的許可不受今年兩次制裁的影響，尚不清楚2019年底的許可具體的有效期。

與此同時，華為的另一重要供應商AMD也表示，已採取合適的措施，以確保可以和已被列入實體清單中的客戶合作，且基於已獲得的許可，預期目前的情勢不會對業務產生重大影響。

業內猜測AMD提到的「客戶」即是華為，但並未得到官方證實。

在美國禁令生效前，台積電（TSMC）、中芯國際（SMIC）、高通（Qualcomm）等企業已向美國商務部申請對華為的出口許可。

不過，對華為相關產品，因美國商務部、國防部等多個部門和機構介入進口事宜，批准程序錯綜複雜，耗時長久，依以往經驗來看，至少需要8個月甚至超過1年的時間。

因此，華為主要元器件廠商是否能恢復對其供貨依然沒法確定，情況較複雜。

對於美國不斷升級對華為的制裁，路透社9月22日的文章中指出，美國敦促全球各地的政府排擠華為，華為則認為美國試圖抹黑華為，因西方公司在5G技術方面落後。

而一些觀察家認為這與冷戰時期的軍備競賽可有一比，美國擔心如果中國佔據5G主導地位，會讓該國擁有華盛頓所不能接受的優勢。