瑞幸造假案第一張罰單已出　共計6100萬元涉及43家公司

中國國家市場監管總局宣布對構成虛假宣傳行為的瑞幸咖啡（中國）有限公司、瑞幸咖啡（北京）有限公司，以及在瑞幸事件中起到幫助虛假宣傳作用的43家第三方公司作出行政處罰決定，處罰金額共計6,100萬元人民幣。

據《財經》報道，因監管機構的權力範圍問題，中國國家市場監管總局的處罰只針對虛假宣傳行為。針對瑞幸的財務造假行為，中國財政部會根據《會計法》的規定另做處罰。財政部官網顯示，該部已完成對瑞幸公司境內運營主體的會計信息質量檢查，發現了瑞幸的虛構交易額、收入、成本、利潤等問題，並將依法給予行政處罰。

瑞幸自曝財務造假以來，瑞幸董事會成員頻繁變動。（路透社）

截至發稿，市場監管總局未公布每一個涉案公司的具體罰款金額。

市場監管總局在處罰通知中稱：「2019年4月至12月期間，瑞幸公司為獲取競爭優勢及交易機會，在多家第三方公司幫助下，虛假提升瑞幸咖啡2019年度相關商品銷售收入、成本、利潤率等關鍵營銷指標，並於2019年8月至2020年4月，通過多種渠道對外廣泛宣傳使用虛假營銷數據，欺騙、誤導相關公眾，違反《中華人民共和國反不正當競爭法》第八條第一款——經營者不得對其商品的性能、功能、質量、銷售狀況、用戶評價、曾獲榮譽等作虛假或者引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者的規定，構成虛假宣傳行為。」

除瑞幸公司，遭到處罰的還包括北京車行天下諮詢服務有限公司、北京神州優通科技發展有限公司、徵者國際貿易（廈門）有限公司等43家第三方公司。