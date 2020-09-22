滙豐股民強心針？　有上市公司出手增持　花逾300字解釋原因

IBI﹙1547﹚公布，今日﹙22日﹚以總代價約50.2萬元收購滙控﹙0005﹚合共1.76萬股，每股平均價格約28.55元。

該公司於今年3月26日至今日，在公開市場以總代價約1,054.7萬元，收購合共25.84萬股滙控，平均價約每股40.82元。

另外，該公司今日在公開市場以總代價約9.2萬英鎊﹙約91.8萬港元﹚，收購Barclays Plc合共10萬股，平均價格約每股0.92英鎊﹙約9.18港元﹚。

IBI表示，由於現時的COVID -19疫情導致滙豐目前的股價處於歷史低位，此為集團提供買入機會。﹙盧翊銘攝攝﹚

擴闊集團收入來源

IBI主要業務為以建築承建商身份專注於為香港及澳門私營機構物業項目提供翻新服務。該公司解釋，經考慮手上可用現金及集團內部的保留盈利的水平，公司正尋求投資可提供穩定及定期股息率的優質藍籌公司，以擴闊集團的收入來源。滙豐為一間優質的藍籌銀行機構，具有向股東派息的長遠歷史，同時亦清楚展現其於經濟上面臨具挑戰性的時期的生存能力。

由於現時的COVID -19疫情導致滙豐目前的股價處於歷史低位，此為集團提供買入機會。除可能定期收取由滙豐宣派的股息的收入外，集團預期在滙豐股份股價回升後從資本收益中獲益。公司認為收購事項屬審慎保守，並將提高公司的投資回報，最終使股東整體獲益。由於收購事項乃按市場價格進行，董事認為收購事項屬公平合理，按正常商業條款進行，並符合公司及股東的整體利益。