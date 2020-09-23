德勤：港交所有望成今年第二大新股集資市場　僅次於上交所

德勤中國發表2020年首三季的表現回顧，德勤中國華南區主管合夥人歐振興認為，今年首三季港交所的新股集資額位列全球第三，預計全年有望衝擊第二位，僅次於上交所。

今年首三季全球新股市場集資額中，上交所暫錄第一位，錄得179隻新股上市，當中113隻來自科創板；集資額達3,055億元，其中逾2,000億元來自科創板。第二位是美國納斯達克，126隻新股集資額達2,526億元，當中有63隻生物科技、醫藥股，涉資1,250億元。而香港則以99隻新股、集資2,138億元排名第三，新股數量按年增1%，而金額升67%，反映今年「旺財不旺丁」。

德勤預計香港今年全年有140隻新股上市，集資規模達4,000億元，相信除了螞蟻集團外，有2至3隻集資額高達10億美元，折合相當於78億港元以上，並有2至3隻中概股回歸。德勤認為H股全流通、企業版WVR、招股無紙化，以及新股發售定價機制的市場諮詢有利香港新股發展。

上交所首三季新股集資全球第一 科創板佔逾六成

德勤中國全國上巿業務組主管合夥人紀文和稱，今年上海科創板大放異彩，上交所新股數量按年急增131%，融資額亦增153%。上交所今年首5大新股中，有4家企業在科創上市，包括中芯國際（涉資532億）、奇安信、凱賽生物、康希諾。而未來第四季焦點則在螞蟻集團A+H上市。

對於大部分大型中概股已回歸香港，歐振興認為目前仍然有不少中概股在美國上市不足2個財年，相信最快要到2021年才可以入表申請，加上部分公司以企業版「同股不同權」上市，屆時若然港交所已經審批企業版WVR的上市申請，將加快更多中概股回歸香港上市。他預計，即使來年中概股回歸宗數未必有10宗，但預計應該有5至6家。

他又指，今年全球10大新股之中，有7隻是新經濟行業，他樂見恒生指數逐步增加新經濟元素，未來生物科技公司會是新趨勢。隨萫香港的生態圈更成熟，分析師、投資者、基金等形成「生態圈」，將成為明年香港的新股市場動力。