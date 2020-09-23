安本料中國債券成為投資者避難所　為A股最佳對沖

安本標準投資管理發表最新評論，指出現時市場上存在低估或難以適當定價中美雙方，發生更深層次結構性脫鈎風險。不過中國政府債券受到影響較低，為暴風雨中的避難所。

《路透》報道，富時羅素在本周將決定是否將中國債券納入世界政府債券指數（WGBI）。若中國政府債券獲納入有關指數，將與巴克萊環球綜合債券指數，及摩根政府債券指數的新興市場編制者保持一致。高盛預期，若中國政府債券獲納入WGBI，或可以帶動1,400億美元資金流入內地債市。

安本標準亞洲固定收益投資董事吳子宇指出，除進一步納入國際指數將導致更多被動型投資外，投資者更會關注有關該具潛力資產。

外資持有2.8萬億人民幣債券

雖然中美爭拗增加，導致雙方在經濟上脫鈎壓力增加，但是主權基金及澳洲超級年金基金等機構投資者，對以人民幣計價的中國政府債券投資意欲增加。截至今年8月底，海外投資者持有總值2.8億萬元人民幣債券，而內地整體人民幣債券規模為110萬億元人民幣。

他又指出內地貨幣政策重新回到以穩金融為中心，近數個月貨幣政策收緊，限制金融系統內貨幣供應，將內地債券孳息率回升至疫情爆發前水平。

安本標準多元資產投資部門認為，中國政府債券能提供針對A股的最佳對沖，中國政府債券及A股可互相用於減輕對方圴短期風險。