為何華爾街對沖基金經理稱若無Tesla　蘋果會成為最大沽空目標？

分析師認為，在經歷持續的科技股拋售潮後，蘋果公司的股票絕對值得仔細觀察。截至9月23日美股收盤，蘋果股價收跌4.2%，每股報107.12美元，大大低於9月初創下的歷史高點137.98美元。

《21世紀經濟報道》報道，一位華爾街對沖基金經理直言，「如果沒有Tesla（特斯拉），蘋果將是美股市場最大的沽空標的。」目前，特斯拉的淡倉頭寸規模達到約240億美元，蘋果則以約104億美元淡倉頭寸規模緊隨其後。

在他看來，蘋果之所以會成為熱門的沽空目標，一個根本原因就是其股價實在太高了。尤其在8月蘋果宣布拆股計劃觸發股價持續飆漲，成為首家市值超過2萬億美元的美國上市公司後，越來越多華爾街對沖基金都開始質疑蘋果未必「配得上」如此高的市值。

蘋果公司的創新能力已經大不如前。（Getty）

畢竟，一是隨着其他智能手機的持續崛起，蘋果的市場份額開始趨降，技術創新優勢也不像以往那麼明顯；二是蘋果的軟件服務逐步與硬件捆綁，導致蘋果軟件服務收入未必如市場預期般迅猛增長。

瑞銀（UBS）9月23日將蘋果股票評級從「買入」降至「中性」，理由是蘋果股價已反映5G周期成長，其服務相關的收入成長在未來三年將會減速。