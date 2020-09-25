美元大反擊英鎊歐元無運行？　非美元貨幣中專家獨愛呢隻

美股下跌兼逢歐洲多國新股肺炎確診個案反彈，觸發投資者將資金重新泊入美元避險，美匯指數更企穩在94樓上。美元轉強不利非美元貨幣表現，其中英鎊兌美元更曾失守1.27。更有分析員預期，英鎊或會下試1.225。

既然非美元貨幣受眾多不利因素狹擊，是否不宜參與其中？專家卻指出在多隻主要非美元貨幣中，日圓屬不應看淡，兌美元更有機會上試101，即每百日圓兌港元有機會觸及7.67。

內外因素推動美元上揚

為何近期美元反彈步伐如此急促？為投資者深思的問題。是美元強勢是非美元貨幣處於弱勢？獨立外匯商品分析師盧楚仁指出，上述兩項因素造就美元強勢。一方面目前美國聯儲局內支持量化寬鬆貨幣政策人士，態度已不如以往般鴿派；另一方面如英鎊等非美元貨幣，分別受到脫歐貿易協議談判﹑英倫銀行將採取負利率，以及防疫措施升級等因素，推動美元上揚。

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆就認為，外圍因素對美匯指數的影響較大，第一、非美元貨幣大約由4、5月左右開始，上升到近期9月中，都見累積一定數量的獲利盤，所以當回調時，就會出現較多的壓力，這是一個正常的法則。但美匯指數在一籃子貨幣來說，大約57%是來自歐元，日圓和英鎊各佔約12、13%，所以當以上的盤宣稱止賺時，令非美元貨幣回調，美匯指數就會造好。另外、避險情緒出現升溫，美國大選前夕，政治因素未明朗，加上中美關係緊張，都會對美匯指數有幫助。

美元強勢及外圍因素（非美貨幣轉弱）雙方影響下，造就美匯強勢。（周荻恩攝）

盧楚仁稱英鎊易跌難升

被問到英鎊兌美元重上1.3價位的可能性時，盧楚仁表示機會不大，「因為個勢似乎想向下衝就多過向上衝」。若要重上1.3，之前曾經試過但最終失敗，都站不住腳，現時就呈下跌趨勢。除非能立即出現英國與歐盟和解，達成雙方同意的脫歐方案，否則以上提及的陰霾會繼續籠罩著英鎊走勢。他預期英鎊仍是易跌難升，估計會朝著1.225的方向邁進。

葉澤恒則指出，英鎊或先下試1.26至1.25，上方面言，則認為在1.3預上較大阻力。下星期將進行新一輪脫歐談判，英國首相約翰遜（Boris Johnson）已定下10月15日為談判限期，還有約三星期時間，英鎊走勢會較波動。加上英國國會亦有機會通過《內部市場法案》，或會對談判造成阻滯。

被問到英鎊兌美元重上1.3價位的可能性時，盧楚仁表示機會不大，「因為個勢似乎想向下沖就多過向上沖」。（受訪者提供）

歐元弱勢只屬剛開始

就歐元的情況，盧楚仁認為與英鎊的情況相同，重上1.2可能性不大，現時歐元弱勢的情況只是剛剛開始。雖然情況較英鎊佳，後者「一早散到七彩」。歐盟與英談判不單只利淡英鎊，同樣利淡歐元。一但談判破裂，對兩隻貨幣皆不利。歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）亦預言加碼進行QE措施，所以盧楚仁對歐元匯價後市的情況，認為是「麻煩」的，就這波情況，仍會有100點左右的跌幅，起碼去到1.15。

因為回調影響，葉澤恆認為波幅就未必如英鎊般急，但考慮到歐元英鎊交叉貨幣基差（cross-currency basis）影響，所以都要看英國脫歐談判的結果如何。他指出美匯指數有機會上試至94﹑95後再回落，歐元則有機會彈升至1.17水平。

不過歐元前景仍是偏軟。最近不少歐央行委員談及歐元升值對通脹上升壓抑作用帶來影響，歐洲央行如果見歐元再升，加碼QE的機會增加，對歐元匯價帶來壓力。

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，日圓走勢會受環球金融市場及股市影響，如果環球股市調整未完的情況下，對日圓後市是有利的。（資料圖片）

料日圓兌美元挑戰101

是否所有非美元貨幣後市皆向淡？在一眾非美貨幣中，作為避險貨幣的日圓表現最突出。盧楚仁亦表示，唯一不會看淡的貨幣「就係隻Yen」，認為向上挑戰104機會亦大，之後更可朝101方向邁進。

盧楚仁認為，日圓走勢會受環球金融市場及股市影響，如果環球股市調整未完的情況下，對日圓後市是有利的。因為除日本本地情況外，菅義偉剛上任日本首相，大家亦未見到他有什麼新作為，只強調要走回前首相安倍晋三路線，加上又未見日本央行有新的舉措，所以日本經濟方面現呈疲勞。

雖然美元現時走勢強勁，令日圓下跌，但就再下跌的空間而言，其實不大，反而做交易策略方面，若選擇看淡倉日圓而沽出，盧楚仁形容就會幾「得意」。

媒報道指花旗集團第四季大宗商品展望中表示，受美國大選的風險影響，料金價會在年底前創新高，估計6至12個月將升至2,400美元。（資料圖片）

葉澤恒料金價下試1750美元

美元近期轉強，同樣不利以美元計價的黃金，金價失守1,900美元大關。大行花旗集團於第四季大宗商品展望中表示，受美國大選的風險影響，料金價會在年底前創新高，估計6至12個月將升至2,400美元。

對於金價前景，葉澤恒指，通常美元反彈，理論上對於金價帶來負面影響，現況似乎就反映著，雖然今次金價頂位與美匯指數低位時間不吻合，但就走勢而言是有這個情況出現，葉澤恆認為金價仍有回調狀況，因為美匯指數經一次短期回調後再上升，金價其實可以再試落1,750至1,800美元這些位置，再看看有沒有支持，認為如果金價到以上價位時，美匯指數才會見到頂位。