李氏父子狂掃長實　股價未見起色　專家拆解「力場」失效原因

長和系創辦人李嘉誠與長子李澤鉅自去年8月起，多次斥資增持長和（0001）及長實（1113）股份，惟股價未有因而上揚。據《彭博》報道，二人自去年8月起斥資約38億港元（4.9億美元）回購長和（0001）和長實（1113）股份，但兩公司至今股價走勢仍未見起色。其中，長和連跌4日，現報46.7元，升0.76%；長實則連跌7日，現報38.6元，升0.52%。

報道指出，北京加強對港控制引發的政治動盪、「新冠肺炎」疫情以及全球貿易放緩，都對長和系的零售和港口業務造成衝擊。另外，中美緊張局勢持續升溫，長和系的海外交易將面臨更多審查和監管障礙。

分析：長實正失去吸引力

報道引述香港銀河-聯昌證券分析師鄭懷武（Raymond Cheng）指，政治環境和疫情令投資者憂慮香港存在不確定性，短期內對市場存在擔憂。即使回購金額僅佔兩家公司合計市值的1%，但在股價下跌時增持更彰顯李嘉誠家族的信心。

鄭懷武在3月和4月之間短暫將長實股票評級從「中性」上調至「買入」，但在長實公布上半年財報報告並將派息削減35%後，於上月調降評級。鄭懷武認為，投資者對香港樓市前景展望黯淡，長實正失去吸引力。

溫傑：大股東回購 參考價值未必很高

38億港元回購金額，主力買入長實。但光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，大股東回購的參考價值未必那麼高，主要因為他們比投資者更熟悉公司的價值，所以當他們都做回購的時間，「代表股價係under value啦」。

但溫傑表示，問題重點是，大家都留意到李氏兩父子已經多次進行回購，他們的投資期會是一年、三年、五年，這些年期的股價很大機會高過現時，所以大股東的決定和做法是正常的。

然而，就一般投資者，他們是看一個月、三個月或半年，或會因前景而繼續沽，加上最近大市較差，就算大股東增持，因為這個市場是談供求，就都不代表之後股價就一定會升，所以大家對增持和回購時都要小心判斷。

李嘉誠與長子李澤鉅兩父子已經多次進行回購，他們的投資期會是一年、三年、五年，這些年期的股價很大機會高過現時，所以大股東的決定和做法是正常的。（VCG）

長實基本因素「睇得唔太清楚」

另外，長實在香港本地樓市投資、在英如酒吧的投資等，都受英國脫歐、新冠疫情等基本因素影響，溫傑表示都會對股價造成影響。就香港現時情況，第一、最近樓市有一兩個盤賣得好，但大家對樓市或地產股「睇得唔太清楚」，所以要有很大幅度的資金流入去買入，其實就見不到的。

第二、見到香港經濟現況仍未明朗，令這些跟香港經濟某程度上是相關性高的行業股份未受到投資者資金清睞。除了香港，其他地方的投資更是不明朗，整體地產股不特別受資金追棒。

溫傑表示，在地產股中，長實未必會是首選。（羅君豪攝）

溫傑：長實股價欠上升催化劑

談及投資價值，溫傑表示，在地產股中，長實未必會是首選，「例如，要買龍頭可以買新地﹙0016﹚，憧憬著租金收入上升，可以買新世界，長實，你無理由為咗一兩個盤去買，變咗暫時嚟講，從行業本身，或者自己公司本身都似乎會偏弱小小」，雖然見到就現時兩三日股價漸趨穩定，在38元附近。溫傑續指，「其實大家留意到長實3月19日做的嘅低位33.4元，其實只係單日口價，之後都升返上嚟，所以某程度上，看圖表顯示，35、36元嘅價位都支持。」

但溫傑認為，投資者做投資不只是想買一些會跌的股票，會是想買升的，又或者是當時吸引大熱的股票，而未來長實能否可以保持派息，這是未知之數。若純粹就股價方面，溫傑指出，現時長實又沒有一些催化劑可以令股價上升，如果要長線增值，不如選擇科技股，若要短線部署，不如留意黃金周相關的股份，這些是地產類型或者是與香港內地經濟敏感度高的股份，自己是不會是首選。