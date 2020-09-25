金發局推計劃冀助金融服務業創1500份全職工　9月30日起接受申請

金融發展局宣布啟動「金融服務業創職位計劃」（FIRST），是在政府防疫抗疫基金之下首個專為協助金融服務業創造就業機會而設的計劃，9月30日起接受申請。

FIRST由財經事務及庫務局委託進行，旨在協助受疫情影響的金融服務業創造1,500份全職工作。合資格企業可申請資助創造就業機會。每間合資格企業可就每個合資格的新職位獲取每月達1萬港元的薪金資助，為期1年。所有補貼須用於支付新職位的薪金，且須符合計劃相關規定。港府已為支付FIRST的薪金補貼預留1.8億港元。金發局負責執行計劃，包括負責管理網上申請系統、審批申請以及發放相關補貼。

受指定法定機構監管的合資格企業均可申請計劃，包括金管局認可的持牌人、獲證監會發牌的持牌公司、獲保監局授權的保險公司和保險中介公司、獲積金局核准的受託人，以及已向香港會計師公會註冊的註冊會計師事務所和執業法團。獲FIRST資助新職位的應聘者在受聘時必須是香港永久性居民，並應獲聘請為期至少1年。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，金融服務業是香港經濟的基石，分別佔香港總就業人數的6.8%及本地生產總值的19.8%，受到疫情衝擊，金融業在人才招聘方面變得更為審慎，為促進行業穩定，政府與金發局攜手推出FIRST，協助金融業挽留人才。