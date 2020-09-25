螞蟻上市｜渣打：在螞蟻鏈平台Trusple上完成首筆跨境實時交易

渣打銀行宣布，在螞蟻鏈（螞蟻集團旗下的區塊鏈解決方案）新上線的數碼化國際貿易和金融服務平台Trusple上，成功完成首筆跨境實時交易，並為買家提供了融資。渣打銀行是該貿易平台在亞洲地區第一家國際性銀行合作夥伴，也是唯一一家在平台正式發佈前著手促進交易的通知行。在螞蟻集團與支付寶主辦的外灘大會區塊鏈產業峰會上，Trusple平台正式對外發布。

該行指，通過將金融服務整合到Trusple平台，該行可為貿易買賣雙方，通常是中小型企業，提供優化的貿易融資渠道。在此過程中，平台也將適時啟用區塊鏈技術，進而提升整條供應鏈中所有交易的透明度和可追溯性，在降低欺詐風險的同時提供更多安全保障增進貿易各方間的信任。對於賣方而言，對每筆成功交易的跟蹤和追溯能力賦予了它們「鏈式信用」，而金融機構可以利用這些數據，在賣方提出融資需求時評估其信用價值。此外，所有貿易流程的自動化與渣打銀行Straight2Bank數碼銀行平台的無縫連接，形成一個閉環生態系統，大大縮短了資金周轉時間，並為企業帶來了更高的成本效率。

該行在未來將增加更多跨境交易通道，通過與螞蟻鏈的合作，致力於進一步促進中小企業出口貿易便利化，積極推動中小企業更高效地融入國際國內「雙循環」。

螞蟻集團副總裁、智能科技事業群總裁蔣國飛說，螞蟻集團與渣打銀行合作的首筆交易表明，區塊鏈技術可以重構數字經濟時代的協作信任關係，讓產業的運轉更高效。

渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正表示，由於全球供應鏈受到新冠肺炎疫情的影響，當前中小企業比過去任何時候都需要得到支持，來恢復並重啟經濟的增長，此次與Trusple的合作有助於該行進一步加強亞洲供應鏈的連通性，在中小企業最需要幫助的時候為它們提供融資。