中國8月用電量創紀錄　經濟復甦結構正在發生轉變

中國經濟正在全面恢復正增長，8月份累計用電量年內首次「轉正」，單月用電量打破歷史紀錄。

9月25日，綜合中國國家能源局網站和《新華社》消息，截至8月31日，中國1至8月全社會用電量累計47,676億千瓦時，年內首次轉為按年正增長。8月當月全社會用電量達到7,294億千瓦時，按年增長7.7%。打破中國單月用電量的歷史紀錄。

據中國國家能源局數據顯示，今年前8個月，第一產業用電量552億千瓦時，按年增長9.4%；第二產業用電量31,914億千瓦時，按年下降0.5%；第三產業用電量7,812億千瓦時，按年下降1.0%；城鄉居民生活用電量7,398億千瓦時，按年增長6.3%。隨着中國經濟社會秩序從新冠肺炎疫情中逐漸恢復正常，用電量指標也已經迴歸到正常增長狀態。

尤其是隨着企業的陸續復工，以及受到「新基建」、5G基站建設的拉動，中國5月至7月用電量呈現快速增長態勢。其中，僅位於中國杭州的數據中心用電就達5.8億千瓦時，按年增長6.46%。與此同時，由於中國特高壓網絡的建成，中國電力資源分布不均衡的問題也已經得到緩解。

但是，相比於社會用電量的「轉正」和居民用電量、信息產業用電量的快速增長，中國第二產業和第三產業中的相關服務業用電目前增長依然較慢。這一方面，說明受疫情影響，中國的製造業復甦還尚需時日，另一方面受房地產調控影響，中國的建築業、水泥、玻璃、電解鋁等用電大戶的復甦也依然緩慢。這從一個側面說明，在加速經濟復甦的同時，中國的經濟結構正在發生轉變。