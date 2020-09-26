中國南海最大新油田群投產　料年產油氣近400萬立方米

中國南海最大新油田群投產，年產油氣近400萬立方米。中國在南海油氣資源開發，海洋石油勘探開採領域再次刷新世界紀錄。

綜合《中新社》和中國海洋石油集團有限公司消息，9月20日，歷時30個月建設，中國首個自營深水油田群，即流花16-2油田群順利投產，高峰年產量可達420萬立方米，是目前我國在南海開發產量最大的新油田群，可滿足400多萬輛家用汽車，相當於上海市全部機動車一年的汽油消耗。

據中海油表示，流花16-2油田群位於南海珠江口盆地，項目平均水深420米，創下我國海上油田開發水深最深、水下井口數最多紀錄。首次完成中國國內應用水深最深、系統最複雜、結構最龐大的浮式生產儲卸油裝置（FPSO）的工程總包。

歷經近兩年，中國首個大型浮式生產儲卸油裝置（FPSO）已建成投產，它標誌着中國大型FPSO高端製造能力和深水施工技術已取得突破。圖為2019年FPSO裝置正在建設時的場景。（中海油官網）

據《中新社》報道，流花16-2油田群FPSO船體於2018年開始動工，總重約15萬噸，設計壽命30年，可以15年不進船塢維修，可抵禦颱風，是中國首次自主建造集成世界上技術最複雜、集成精度最高的單點繫泊系統。此次，流花16-2油田群的順利投產，標誌着中國大型FPSO高端製造能力和深水施工技術已取得突破。其中，在130毫米超大厚板焊接、大型複雜單點毫米級高精度控制、超高精密滑環集成等10多項關鍵技術中，完成30多項工藝創新，提前40天完成單點集成工作，刷新了國際同類單點的最快集成紀錄。

此外，《中新社》消息，位於中國南海的惠州19-1油田也已順利投產，與2004年投產的惠州19-3/2油田合稱為惠州19-3/2/1油田群。該油田群目前的開發設施共包括二座平台、八口井，目前該油田可日產原油1.2萬桶。據中海油方面介紹，惠州19-3/2/1油田群由中海油和意大利的埃尼集團（ENI）、美國雪佛龍-德士古（ChevronTexaco）共同組成的CACT作業集團共同開發。中海油擁有其中51%的權益。

中國不僅在海洋工程、海洋石油開採技術方面實現了自主突破，而且在國際能源合作，進入國際海洋工程市場方面也取得了長足進步。