全球金融中心榜　香港排第五　政府︰第三至第七位評分非常接近

英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布新一期《全球金融中心指數》報告，香港總排名全球第五位。政府表示，香港是五大領先金融中心之一，是次排名較3月報告的排名上升一位。

政府指，報告中總排名第三至第七位金融中心的整體評分非常接近，在以數據為依歸的五類競爭力領域，即營商環境、人力資本、基礎設施、金融業發展水平和聲譽，香港排名均為首五位，而營商環境和人力資本更位列第三。與兩個總排名較高的金融中心比較，香港在四類競爭力的排名均較高。

報告指出，在持續不確定的國際貿易情況、2019冠狀病毒病疫情影響和地緣政治的大環境下，所有金融中心得分平均數顯著下降，香港整體評分和排名則比3月上升。政府表示，在疫情影響下，全球面對不同程度挑戰，香港金融體系仍堅韌穩健，金融服務業各環節運作有序，聯繫匯率一如既往運作良好。

此外，香港擁有國際金融中心的制度優勢，基礎實力強勁，監管制度有效透明、與國際標準一致，並且擁有大量金融人才和產品，這些競爭優勢將維持香港作為全球領先金融中心地位。

香港是國際及中資企業首選上巿集資平台，去年和今年續有大型新經濟企業選擇在香港作主要或第二上市。香港是全球最大離岸人民幣業務中心，也是亞洲第二大私募基金管理中心。

政府表示，香港在「一國兩制」下會繼續發揮金融體系獨特優勢，當局會加大力度推廣香港作為全球領先金融中心及通往中國內地和國際市場的雙向門戶，並抓緊粵港澳大灣區和「一帶一路」倡議的龐大機遇，進一步加強香港作為資產和財富管理中心、離岸人民幣業務中心、保險和風險管理中心及綠色和可持續金融樞紐地位，同時促進金融科技發展。