東盟成中國第一大貿易夥伴　超越歐盟與美國

據中國商務部9月27日稱，2020年1月至8月，中國與東盟（ASEAN）貿易總值達到4,165.5億美元，按年增長3.8%，佔中國外貿總值的14.6%。東盟歷史性地成為中國第一大貿易夥伴。

中國與東盟國家的貿易往來越來越緊密，東盟成為中國企業對外投資的重點地區。（新華社）

中國海關總署9月7日公佈的數據顯示，前8個月，中國與歐盟貿易總值2.81萬億元人民幣，增長1.4%，佔中國外貿總值的14%；中美貿易總值2.42萬億元，下降0.4%，佔中國外貿總值的12.1%；中日貿易總值1.4萬億元，增長1%，佔中國外貿總值的7%。

中國商務部部長助理李成鋼表示，東盟歷史性的成為中國第一大貿易夥伴，形成了中國與東盟互為第一大貿易夥伴的良好格局。

2020年上半年，中國對東盟投資達到62.3億美元，按年增長53.1%，佔中國2020年上半年對「一帶一路」沿線國家投資的76.7%，東盟對華實際投入外資金額按年增長5.9%。東盟成為中國企業對外投資的重點地區，為促進區域內經濟恢復增長、帶動就業，發揮了積極作用。

另外，關於區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的進展，李成鋼透露，各方正在緊鑼密鼓地推進法律文本的審核等工作，積極為年內如期簽署協定作準備。

李成鋼強調，中方將會一如既往地支持東盟在RCEP中的中心地位，與各方儘快完成剩餘的技術準備工作，共同推動儘快簽署這個協定。