螞蟻上市｜全球多家頂級主權基金養老金欲參投IPO

螞蟻集團的IPO計劃吸引了多家全球頂級主權財富基金的關注，多家全球頂級主權財富基金計劃參與投資螞蟻集團在A股的IPO，優質的增量外資進場利於進一步增加A股流動性。

據《中國證券報》9月27日報道，從知情人士處獲悉，目前阿布達比投資局（ADIA）、新加坡政府投資公司（GIC）、加拿大養老基金投資公司（CPPIB）等頂級全球主權基金已明確表達了希望參與A股戰略配售的意向。據瞭解，阿布達比投資局（ADIA）目前是全球排名第三的主權基金，資產規模約為5,800億美元；新加坡政府投資公司（GIC）則是排名第六的主權基金，目前管理的資產規模約為4,530億美元。

9月18日，上交所科創板上市委發佈公吿，同意螞蟻集團科創板上市申請。螞蟻計劃在A+H同步上市。

螞蟻集團IOP吸引國內外各路主流基金的青睞。（路透社）

彭博社9月23日消息稱，螞蟻集團據悉尋求通過在香港的IPO籌資175億美元。就在前一日，9月22日晚間，上交所官網顯示，科創板擬上市公司螞蟻集團已經提交註冊——8月25日首發申請獲受理、8月30日進入問詢階段、9月18日過會，9月22日提交註冊，螞蟻集團在這過程中僅用了30天時間。

另據搜狐財經報道，9月22日晚間，中國華夏、鵬華、中歐、易方達和匯添富、5家基金公司宣佈與螞蟻集團簽署戰略投資者認股協議，將推出以發行價認購螞蟻股票的新基金，封閉期為18個月，計劃戰略配售10%的螞蟻新股，每隻募集規模為120億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元）。

9月25日淩晨，上述5只螞蟻戰略配售產品一經發售便受到市場的「熱捧」，銷售異常火爆。數據顯示，截至9月25日午間，已有兩隻基金已達到120億元募集目標，另一隻基金已非常接近這一數據。

9月9日晚間，螞蟻集團更新招股書顯示，擬在A股和H股發行不低於30億股新股。市場預計，螞蟻集團A+H股同步上市的募資額將刷新紀錄達到300億美元。已有券商機構給出最高2.5萬億元人民幣的目標市值。