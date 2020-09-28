恒大風波中8.6億人幣南通拿地　承諾後續投資百億元新能源項目

9月27日，江蘇南通市出讓1宗住宅用地，起始價約8.64億元人民幣。恒大新能源汽車投資控股集團有限公司旗下宇鵬生活服務（江蘇）有限公司以8.64億元競得該地塊。

據內媒《新京報》報道，該地塊出讓條件要求，上述地塊競得人須在南通經濟技術開發區內設立獨立法人項目公司進行項目建設，須在36個月內基本完成該項目建設；競得人或其控股股東須在南通經濟技術開發區（含江蘇南通蘇通科技產業園區）內投資新能源產業項目，項目累計投資不低於100億元。

在此之前，中國地產龍頭企業恒大正陷入資金鍊斷裂的傳聞。據報道，日前網傳—份致信廣東省政府的名為「關於懇請支持重大資產重組項目的情況報吿」的求助函稱，若須在2021年1月31日錢償還戰略投資者1,300億元本金並支付137億分紅；1,300億由權益變負債，資產負債率將大幅攀升至90%以上，可能導致恒大地產現金流斷裂。

受此消息影響，恒大系公司週五（9月25日）股債齊遭血洗，紛紛大跌。

對此，中國恒大與9月24日和9月25日晚間接連發布多份公吿予以「闢謠」。而恒大的新能源汽車分支——恒大汽車（0708.HK）同日發出公吿稱，董事會已於週五（9月25日）審議通過建議根據特別授權發行人民幣股份在上海科創板上市的決議案。恒大汽車擬申請首次公開發行不超過約15.5587億股（未計行使超額配股權），相當於經擴大後已發行股本的15%，悉數為新股。按發售價不得低於緊接董事會會議批准建議發行人民幣股份當日香港股份的收市價，即每股25港元計算，集資至少389億港元。

恒大汽車表示，集資所得約70%將投向新能源汽車項目研發、生產及營銷網絡建設等，約30%將用於補充營運資金及一般企業用途，以改善財務狀況。