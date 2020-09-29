應勇：湖北用3個月完成2019年上半年經濟總量八成

9月14日至15日，中共中央政治局常委、國務院副總理韓在湖北省武漢市就復工復產、創新驅動發展、生態環境保護等進行調研。（新華社）

9月28日，湖北省委書記應勇在2020湖北高質量發展資本大會上表示，湖北用三個月時間完成了2019年上半年經濟總量8成，社會消費者零售總額恢復到2019年上半年同期的近8成。

據《新京報》周一（28日）報道，應勇介紹說，上半年湖北經濟增速比一季度收窄了19.9%。全省規上（規模以上）工業增加值從5月開始連續按年實現正增長。一直到8月份，全省進出口總額實現正增長。目前湖北主要經濟指標卓越向好，全面快速恢復，湖北經濟長期向好的基本面沒有改變。

另據湖北官方媒體報道，由於遭遇新冠肺炎疫情影響，湖北的經濟發展在2020年上半年停擺了兩個多月，經濟增速和增長按年下降超過了三成，面對艱難的形勢，國從財政、投資、招商、融資等多個方面給予政策支持，並制定了助力湖北經濟發展的一攬子計劃。

除了國家層面制定的一籃子疫後重振政策外，湖北也制定了自己的計劃。在9月22日湖北省政府印發的《湖北省疫後重振補短板強功能「十大工程」三年行動方案（2020-2022）》上，公布了未來三年湖北省投資計劃。

將推動投資十大項目

十大工程主要焦聚於公共衛生、交通、水利、能源、基礎設施、物流、應急儲備設施、產業園、生態環境、高標準農田建設等十個領域，其中公共衛生體系佔比較大，共實施相關項目2,247個，目前已經開工的就有322個，在三年行動中將建設華中區域應急救援中心、華中區域應急物資供應鏈與集配中心，在宜昌、襄陽、黃岡建設區域性應急救援基地，在黃石、咸寧、隨州、荊門、荊州、十堰、恩施建設市級應急物資儲備庫。另外，2020年將確保全省每個縣至少有2家核酸檢測實驗室和1.5萬張床位。

初步統計，總投資項目達到4,572個，預估總投資將達到23,285億元人民幣，這對於湖北經濟的振興將起到關鍵性作用。