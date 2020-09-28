中國企業500強榜單公布　華為列製造企業榜三甲

撰文：童木
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9月28日，由中國企業聯合會、中國企業家協會發布的「2020中國企業500強」榜單在2020中國500強企業高峰論壇上揭曉。
榜單顯示，中國石油化工集團有限公司以2.81萬億元（人民幣‧下同）營收排名第一，國家電網有限公司、中國石油天然氣集團有限公司分列以2.65萬億元、2.62萬億元營收排名第二、三位。
此外，中國建築股份有限公司，中國工商銀行股份有限公司，中國平安保險（集團）股份有限公司，中國建設銀行股份有限公司，中國農業銀行股份有限公司，中國銀行股份有限公司，中國人壽保險（集團）公司進入前十。
2020中國製造業企業500強榜單顯示，中國石油化工集團有限公司、華為投資控股有限公司和上海汽車集團股份有限公司佔據前三，分別實現營業收入約為28,118億元、8,588.33億元和8,433.24億元。
服務業企業500強榜單顯示，國家電網有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國平安保險（集團）股份有限公司位列2020中國服務業企業500強前三，營收分別為26,521.95億元、13,024.33億元、11,688.67億元。
中國跨國公司100大榜單顯示，中國石油天然氣集團有限公司以9,296.91億元海外資產位居第一；中國中信集團有限公司、中國石油化工集團有限公司分列二、三位，海外資產分別為5,869.40億元和5,770.31億元。
雖然華為面臨的國際挑戰與日俱增，但是其綜合實力在不斷增強。（新華社）
戰略性新興產業領軍企業100強榜單顯示，華為投資控股有限公司以8,588.33億元位居第一；中國移動通信集團有限公司和蘇寧控股集團分別以5,582.79億元、2,692.29億元分列第二、第三。