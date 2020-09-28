滙豐半日暴力反彈近8%　沈大師成功抄底︰不可信實體似流料

滙控（005）日前獲中國平安（2318）斥資3億元「撈底」，買入1,080萬股，每股平均價28.2859元。增持後，平保持股升至8%，超過BlackRock成為單一最大股東。大股東增持的好消息帶動下，滙控今早升逾8%，午市收盤漲7.8%。

訊匯證券行政總裁沈振盈指，平保增持可以算是有少少正面影響，但由於早前的跌勢主要因為傳滙控被納入不可信實體清單，而他個人認為這件事似是「流料」，故此出現短期的技術性反彈。

縱然目前滙控的PB（市帳率）只有0.4至0.5水平，但沈大師坦言「抵唔抵買係另一回事」，始終要留意著未來的撥備情況，他繼續維持看股價下試25元的水平，又透露自己早前撈底後今日已經清倉離場。

惠譽：滙控有被美制裁風險

雖然滙控有平保增持的利好消息，但同時評級機構惠譽早前發表報告，認為美國國務卿蓬佩奧有機會在10月12日向美國國會提交報告，當中或提出《香港自治法》損害香港自治的外國金融機構（FFI）的制裁名單，有可能涉及滙豐控股。

美國國務卿蓬佩奧早前曾批評滙豐，指其與中共合作，打壓支持民主的香港人。更早之前蓬佩奧亦認為滙豐亞太區行政總裁王冬勝支持港區國安法是「災難性決定」。