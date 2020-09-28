京東健康上市｜對碰阿里健康、平安好醫生估值　誰更值得投資？

京東集團（9618）分拆京東健康上市，京東健康今年8月獲高瓴資本投資後，投後估值市傳達300億美元，折合約2,340億港元，市值與阿里健康（0241）不相伯仲，更是平安好醫生（1833）的2倍有多，究竟誰更值得投資？

1. 收入比併

據弗若斯特沙利文的報告，按2019年收入計，京東健康是中國最大的在線醫療健康平台及最大的在線零售藥房，收入錄108.42億元（人民幣．下同）。排第二為阿里健康，收入95.96億元，惟要留意其財年業績為截至2020年3月底。至於排第三的平安好醫生，2019年總收入則為50.65億元。

如果用2019年的市銷率（PS）比較，按京東健康目標最新估值2,340億港元計，市銷率將為19倍，阿里健康為22.9倍，平安好醫生為19.7倍。從市銷率計，京東健康是三者中最較便宜。

京東健康招股文件截圖。

2. 盈利比併

由於京東健康在2019年錄得可轉換優先股公允價值的變動損失12.63億元，令其2019年虧損9.7億元，若剔除可轉換優先股及其他非經常性項目的公允價值變動，京東2019年的經調整盈利為3.44億元，按年增38%，經調整市盈率（PE）將達599倍。

阿里健康2019財年經調整盈利為2.61億元，按年增長114.8%，經調整PE為843倍。平安好醫生仍在虧損狀態，經調整淨虧損6.95億元，按年收窄24.8%。

三家都屬於新經濟公司，仍然處於燒錢擴充的狀態，歷史市盈率的參考價值不大，若要比較，京東健康似乎是三家之中比較可取，且過去盈利增長亦較為穩定。