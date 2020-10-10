【星之谷】揭環聯報告打通「按揭盲點」　隱藏信貸歷史曝光

環聯（TransUnion）近日重啟網上服務，市民足不出戶就能購買「足本信貸報告」（Credit Report）。這份文件披露了不少連自己亦未必了解的財務歷史，對申請按揭或買樓有莫大幫助。

「足本報告」包含個人信貸紀錄，例如貸款機構名稱、信貸限額、貸款額、還款紀錄。如果曾欠債、破產、被追討債務，這些資料亦會出現在報告上。

準業主申請按揭時，銀行需要從環聯查核個人信貸紀錄，惟鑒於《個人私隱條例》，只獲得有限內容，例如僅顯示借款人有「一項債項」，需要申請者提交更多文件核對。如果借款人主動將「足本報告」交予銀行，銀行「對數」便容易得多，減少補交文件程序及往來查詢，加快批核速度。

舉例，銀行查環聯時發現貸款申請人欠下20萬元卡數，但沒有顯示屬於哪間銀行，便會要求申請人提供信用卡月結單。但環聯紀錄上，該筆20萬元卡數包括未到期信用卡賬項，亦可能是同一銀行數張信用卡總結欠，批核部有機會要求申請人繼續補交文件，最終令批核延遲；提供「足本報告」問題便迎刃而解。

「足本報告」 取代繁複文件程序

再舉另一例子。銀行查環聯時，顯示借款人本身有其他按揭，銀行便要求提供按揭貸款信（Facility Letter），以及最近三個月供款紀錄。根據筆者經驗，很多客人都遺失了那封信，要花時間向銀行申請副本，令批核受阻。如果有「足本報告」，報告上列出了承按銀行及戶口資料，則只需把供款紀錄對上了，銀行便可放心計數。另外，有些銀行行政架構複雜，查環聯紀錄需時兩天，「足本報告」助節省兩天工夫。

亦有借款人多年前以擔保人身份，助家人借按揭上車，惟他們不會收到供款單，現時則可在環聯報告為自己的財務歷史「起底」，看到擔保按揭有沒有發生late payment；如果家人經常遲供樓，拖累自己信貸評級降至低點，到買樓時銀行查環聯才發現時，按揭批核或出問題，補救已經太遲，倒不如主動出擊率先申請「足本報告」，評估自己財務能力才申請按揭。

財務「黑歷史」 查報告恍然大悟

很多人以為自己從來沒有借私人貸款或按揭，環聯評級一定很高，其實不然。試過客人向銀行申請按揭時，銀行竟回覆指報告「負面」，意味着他有些隱藏信貸問題。

其後客人向環聯購買一份「足本報告」紀錄查看詳情，才發現原來有一張信用卡欠款變成呆壞帳。這是由於十多年前搬屋時，忘記向信用卡發卡銀行更改地址，不了了之。雖然信用卡當時沒有欠款，但由於年費到期但沒有繳付，銀行追收不果後將撇賬，因而影響環聯評級。

最後必須重申，申請按揭前，不妨先查看自己環聯信貸紀錄，了解清楚自己過去多年的財務歷史，便能安心申請按揭。

作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。

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