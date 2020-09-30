穩外資形勢依然嚴峻　中國商務部稱即將發佈外商投資指引

中國商務部外貿司司長宗長青周二（29日）透露，為落實外商投資法有關規定，商務部近期還將在商務部網站和中國投資指南網發佈《中國外商投資指引》。

大多數外資企業任看好中國市場。（新華社）

這份指引將分為「走進中國」「投資中國」「外商在華投資的法律制度」「外籍人士在華生活」「辦事流程」共五個章節，詳細介紹中國的投資環境、法律法規以及外商投資企業設立流程等相關情況。

另外，《外商投資企業投訴工作辦法》將於10月1日起正式實施。

宗長青表示，為確保投訴制度運行順暢，商務部將在10月1日前在商務部網站和中國投資指南網公開發布兩方面內容：

一是公開發布全國外商投資企業投訴中心辦事指南，進一步明確全國外資投訴中心的投訴受理流程、投訴渠道和投訴方式等，為外資企業向全國外資投訴中心投訴提供具體的操作指引。

二是公布發佈全國31個省、市、自治區投訴工作機構的名稱、聯繫人、聯繫方式等信息，為外資企業投訴提供所在地受理投訴機構的名稱、投訴渠道和方式，推動在全國範圍內形成分級負責、高效便利的外商投訴工作網絡，更好地保護外商投資合法權益。

宗長青還指出，中國前八月外商投資預期和信心穩定趨好，但受疫情全球蔓延、世界經濟低迷、中美經貿摩擦持續、全球產業鏈供應鏈面臨衝擊等不確定性因素影響，下一步仍要「保持清醒頭腦」，努力實現全年穩外資工作目標。

他強調，商務部要抓好穩外資政策的落實；會同國家發展改革委加快修訂發佈鼓勵外商投資產業目錄，進一步擴大鼓勵目錄的範圍；加強外資企業和重點項目的服務保障；持續推進多雙邊自貿協定、投資協定談判，加強與有關國家和地區在經貿領域的協作和合作，不斷改善引資的內外部環境。